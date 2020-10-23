Коронавирус зафиксировали в Пензе, Заречном и 12 районах

23.10.2020 | 13:41

В пятницу, 23 октября, оперативный штаб Пензенской области подтвердил данные о 172 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

Среди инфицированных - четверо детей в возрасте 5, 14 (двое) и 15 лет.

98 заболевших - жители Пензы, 24 - Пензенского района, 11 - Бессоновского, 9 - Мокшанского, по 8 - Нижнеломовского и Сердобского, 5 - города Заречного, 3 - Колышлейского района, по 1 - Вадинского, Спасского, Лунинского, Бековского, Пачелмского и Шемышейского районов.

«Под наблюдением - 5 994 человека, снято с наблюдения 37 380», - уточнили в оперштабе.

За сутки на коронавирус обследовали 3 096 жителей региона.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 13 891 человека, в том числе у 795 несовершеннолетних. 10 397 выздоровели, 162 ушли из жизни.