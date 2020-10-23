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Общество

В Заречном планируют вдвое увеличить количество тестов на COVID

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В ближайшее время в Заречном планируют увеличить число тестов на COVID-19, которые ежедневно делают местным пациентам. Об этом сообщил глава закрытого города Олег Климанов в интервью телерадиокомпании «Заречный». Видеозапись размещена на официальной странице чиновника во «ВКонтакте».

«То оборудование, которое есть у нас в Заречном, позволяет проводить тестирование на COVID, имеет определенные показатели суточной производительности. Если брать мазков больше, чем справится это оборудование, то лишняя часть будет уходить в очередь, эта очередь будет расти и расти, и результата мы будем ждать достаточно долго. В принципе, к чему мы и пришли две недели назад», - пояснил Климанов.

С учетом подъема заболеваемости ОРВИ делать тесты всем больным, чтобы получить отрицательные результаты, считают нецелесообразным. Поэтому решение о необходимости проведения анализов принимают врачи.

«Сейчас лаборатория медсанчасти подключилась к этому вопросу. Они начали делать анализы на COVID на своем оборудовании. Это позволит увеличить количество тестов, которые будут проводиться, в два раза. Если мы сегодня делаем 200-240 тестов в день, то, когда этот прибор начнет работать, количество увеличится до 400 как минимум», - пояснил Климанов.

По его словам, произойдет это «не сегодня и не завтра», но уже в ближайшее время.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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