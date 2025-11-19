Дроппер вернет 320 000 рублей пожилой зареченке

19.11.2025 | 19:15

64-летняя жительница Заречного получит 320 000 рублей. Деньги она потеряла, доверившись мошеннику.

Он позвонил пенсионерке, представился сотрудником Центрального банка РФ и убедил собеседницу перевести сбережения на «безопасный счет».

После зареченка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Установлено, что деньги поступили на счет 52-летнего жителя Челябинской области.

«Прокуратура направила в Златоустовский городской суд Челябинской области исковое заявление о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательного обогащения», - рассказали в областной прокуратуре.

Иск удовлетворили. Мужчину обязали вернуть деньги пожилой зареченке. После вступления решения в силу его исполнение проконтролирует прокуратура.