Дроппер вернет 320 000 рублей пожилой зареченке

64-летняя жительница Заречного получит 320 000 рублей. Деньги она потеряла, доверившись мошеннику.
Он позвонил пенсионерке, представился сотрудником Центрального банка РФ и убедил собеседницу перевести сбережения на «безопасный счет».
После зареченка обратилась в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Установлено, что деньги поступили на счет 52-летнего жителя Челябинской области.
«Прокуратура направила в Златоустовский городской суд Челябинской области исковое заявление о взыскании с владельца счета в пользу потерпевшей неосновательного обогащения», - рассказали в областной прокуратуре.
Иск удовлетворили. Мужчину обязали вернуть деньги пожилой зареченке. После вступления решения в силу его исполнение проконтролирует прокуратура.
