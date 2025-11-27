Для лосей в Заречном установят шесть кормушек

27.11.2025 | 18:28

Для лосей, обитающих в окрестностях Заречного, в этом сезоне оборудуют 6 кормушек, сообщает gorodz.info со ссылкой на городское управление материально-технического обеспечения.

3 конструкции уже разместили за гаражным кооперативом «Металлист» - их изготовлением и установкой занимались сотрудники местной управляющей компании и активисты.

Еще 3 кормушки появятся в районе Красных озер.

Конструкции делают из деревянных брусков и металлических профлистов, секцию для корма располагают на метровой высоте. Меню включает в себя ветви и соль-лизунец.

«Специалисты уже заготовили более 20 брикетов соли весом по 4 килограмма каждый. В течение всей зимы кормушки будут пополняться по мере необходимости», - уточняет издание.

По данным управления материально-технического обеспечения Заречного, в окрестностях закрытого города сейчас обитает около 15 лосей.