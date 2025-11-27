Из жизни

Для лосей в Заречном установят шесть кормушек

Печать
Telegram

Для лосей, обитающих в окрестностях Заречного, в этом сезоне оборудуют 6 кормушек, сообщает gorodz.info со ссылкой на городское управление материально-технического обеспечения.

3 конструкции уже разместили за гаражным кооперативом «Металлист» - их изготовлением и установкой занимались сотрудники местной управляющей компании и активисты.

Еще 3 кормушки появятся в районе Красных озер.

Конструкции делают из деревянных брусков и металлических профлистов, секцию для корма располагают на метровой высоте. Меню включает в себя ветви и соль-лизунец.

«Специалисты уже заготовили более 20 брикетов соли весом по 4 килограмма каждый. В течение всей зимы кормушки будут пополняться по мере необходимости», - уточняет издание.

По данным управления материально-технического обеспечения Заречного, в окрестностях закрытого города сейчас обитает около 15 лосей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети