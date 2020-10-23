В пензенском минобре высказались о продлении каникул

23.10.2020 | 12:14

В преддверии осенних каникул родителей школьников Пензенской области волнует вопрос о том, сколько будет длиться отдых.

Прежде речь шла всегда о неделе, но сейчас в социальных сетях стали появляться скрины переписки в школьных чатах: мам и пап предупреждают, что каникулы якобы растянутся до 15 ноября или вообще на неопределенное время.

«В настоящий момент известно, что учащиеся уходят на каникулы в плановом режиме - с 31 октября. Продление будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

В сложившихся из-за распространения коронавируса условиях вопрос об осенних каникулах обсуждался уже неоднократно. В конце сентября, когда дети не проучились еще и месяца, муссировался слух о досрочном старте каникул по примеру Москвы, однако этого не произошло.

Общее количество несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 за все время пандемии, сейчас составляет 791. За 22 дня октября инфекцию выявили у 178 детей.