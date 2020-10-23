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Общество

В пензенском минобре высказались о продлении каникул

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В преддверии осенних каникул родителей школьников Пензенской области волнует вопрос о том, сколько будет длиться отдых.

Прежде речь шла всегда о неделе, но сейчас в социальных сетях стали появляться скрины переписки в школьных чатах: мам и пап предупреждают, что каникулы якобы растянутся до 15 ноября или вообще на неопределенное время.

«В настоящий момент известно, что учащиеся уходят на каникулы в плановом режиме - с 31 октября. Продление будет зависеть от эпидемиологической ситуации в области», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

В сложившихся из-за распространения коронавируса условиях вопрос об осенних каникулах обсуждался уже неоднократно. В конце сентября, когда дети не проучились еще и месяца, муссировался слух о досрочном старте каникул по примеру Москвы, однако этого не произошло.

Общее количество несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 за все время пандемии, сейчас составляет 791. За 22 дня октября инфекцию выявили у 178 детей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Переполненные больницы не наводят чиновников от Минобора на мысль о необходимости продления каникул. Число заболевших неуклонно растёт,лечить людей негде и некому,а адекватных мер по прежнему нет.

Гость||

вот почему на неделю раньше не распустить на каникулы..........и что то в сводках нет заболевших детей....

Гость||

Почем принтер?

Гость||

Многие регионы с меньшим ежедневным приростом заболевших начинают вводить доп каникулы ( Курганская обл, например) и ряд других! Почему нашим детям « урезают» каникулы??? С 31.10 попадает праздничный выходной день 4.11! И того дети отдыхают 4!!! Раб дня!!! В условиях пандемии и возрастающего количества заболевших! Беспредел!

Гость||

Гость писал(a):

Переполненные больницы не наводят чиновников от Минобора на мысль о необходимости продления каникул.
Это не чиновники от Минобра решают! Это решает оперативный штаб в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Гость||

Гость писал(a):

Почем принтер?
3 т.р.

Гость||

отпустите детей на каникулы с 26 октября

Гость||

МФУ или простой?

Гость||

Учителя болеют, воспитатели болеют, педиатров на участке нет, мест в больницах неи- но, это, конечно не повод пораньше отпустить на каникулы...

Гость||

Гость писал(a):

МФУ или простой?
Лазерный принтер Samsung б/у

Гость||

Гость писал(a):

МФУ или простой?
Ребята, вы сайты не попутали?

Гость||

при чем здесь минобр? Решение по каникулам принимает областной штаб. Родители, выши дети и так мало, что знают, вам бы совсем они не учились. В школе- то знаний добром не дают, а дома? Или вам все равно? Переходите на домашнее обучение и сидите дома хоть всю жизнь

Гость||

Ваня придерживается Москвы, как скажут, так и делает, и численность заболевших и умерших, будет в Москве спад по заболевания и в Пензе всё также будет.

Имя: Гость
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