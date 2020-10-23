Стало известно об опасности отрицательных тестов на COVID

23.10.2020 | 10:05

Глава Заречного Олег Климанов, подхвативший коронавирус и перешедший на удаленную работу, рассказал об опасности отрицательного теста на COVID-19. Своими размышлениями он поделился в интервью телерадиокомпании «Заречный». Видеозапись размещена на официальной странице чиновника во «ВКонтакте».

«Показатель - не в количестве тестов. Здесь нужно смотреть процент от количества взятых мазков, который дает положительный результат. Он у нас на сегодняшний день где-то на уровне 15%. Если берем 200 мазков в день, то 30 из них дают положительный результат, остальные - отрицательный», - пояснил Климанов.

Пациенты, у которых COVID-19 не выявили, болеют либо обычными ОРВИ, либо ковидной пневмонией. Последняя ситуация - более сложная и тяжелая.

«Большинство людей, которые болеют ковидной пневмонией, внебольничной пневмонией, у них тесты отрицательные. А у нас люди: давайте делать КТ, давайте делать тест, я хочу! Врач должен определить. Уже наработана практика, и врач понимает, что нужно сделать - тест или КТ», - пояснил Климанов.

По его словам, ситуации, когда больной по собственной инициативе проходит тестирование в частной клинике и получает отрицательный результат, могут быть опасны. Итоги исследований его успокоят, а в это время у него может развиваться пневмония.

«Поэтому, дорогие мои зареченцы, давайте не заниматься самолечением. Пусть врачи решают, как нам лечиться и что нам делать», - призвал горожан Климанов.