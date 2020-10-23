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Общество

Стало известно об опасности отрицательных тестов на COVID

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Глава Заречного Олег Климанов, подхвативший коронавирус и перешедший на удаленную работу, рассказал об опасности отрицательного теста на COVID-19. Своими размышлениями он поделился в интервью телерадиокомпании «Заречный». Видеозапись размещена на официальной странице чиновника во «ВКонтакте».

«Показатель - не в количестве тестов. Здесь нужно смотреть процент от количества взятых мазков, который дает положительный результат. Он у нас на сегодняшний день где-то на уровне 15%. Если берем 200 мазков в день, то 30 из них дают положительный результат, остальные - отрицательный», - пояснил Климанов.

Пациенты, у которых COVID-19 не выявили, болеют либо обычными ОРВИ, либо ковидной пневмонией. Последняя ситуация - более сложная и тяжелая.

«Большинство людей, которые болеют ковидной пневмонией, внебольничной пневмонией, у них тесты отрицательные. А у нас люди: давайте делать КТ, давайте делать тест, я хочу! Врач должен определить. Уже наработана практика, и врач понимает, что нужно сделать - тест или КТ», - пояснил Климанов.

По его словам, ситуации, когда больной по собственной инициативе проходит тестирование в частной клинике и получает отрицательный результат, могут быть опасны. Итоги исследований его успокоят, а в это время у него может развиваться пневмония.

«Поэтому, дорогие мои зареченцы, давайте не заниматься самолечением. Пусть врачи решают, как нам лечиться и что нам делать», - призвал горожан Климанов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот оно че, Михылыч! Оказыватся ковидная пневмания, это не COVID-19.

Гость||

оригинально...

Гость||

Каждый суслик в поле агроном

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пациенты, у которых COVID-19 не выявили, болеют либо обычными ОРВИ, либо ковидной пневмонией. Последняя ситуация - более сложная и тяжелая.
последняя ситуация от ношения маски...

Гость||

и еще вопрос что за "ковидная пневмония" без ковида? что за бред откровенный вообще?

Гость||

За идиотов всех держат

Гость||

Мда... И эти люди у власти...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Своими размышлениями он поделился в интервью телерадиокомпании «Заречный».
Книги не пробовал писать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Показатель - не в количестве тестов. Здесь нужно смотреть
Да все давно поняли. Смотреть по-Климановски надо не на количество подтвержденных диагнозов, а на разрешенную к публикации цифирь от Дины Черемушкиной и ко.

На сегодня по ФМБА 2141 подтвержденный диагноз по Заречному.

Уже почти в два раза больше, чем в данных пензюцкого оперштаба.

Гость||

Что за бредятину я прочитал от господина Климанова. Ковидная пневмония это не отвируса оказывается, а от чего? Просто тот же вирус опустился в лёгкие и не определяется мазками из рта и глотки.

Гость||

Климанов заболел. И это уже видно всем.

Гость||

Редактор, исправил. И сколько за такую хрень получаете.

Гость||

А с ковидной пневмонией люди по 2 месяца в реанимации на кислороде лежат... Неизвестно что из этого хуже.

Гость||

Ковидная пневмония - термин российских бюрократов, придуманный, чтобы не показывать реальную и очень пугающую статистику. Больных с ковидной пневмонией, судя по периодически просачивающимся официальным данным, в несколько раз больше, чем с с поставленным диагнозом ковид.

Гость||

дебил...

Имя: Гость
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