Пензенцев призвали не делать КТ по собственному желанию

23.10.2020 | 13:55

На странице Министерства здравоохранения Пензенской области в социальной сети Instagram появился репост информационных материалов Минздрава России о том, кому показана компьютерная томография и в каких случаях следует ее делать.

Медики сетуют на то, что многие граждане желают сделать КТ легких без назначения врача, пытаясь самостоятельно определить, не подхватили ли они коронавирусную инфекцию. В Сети приводятся доводы главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессора Игоря Тюрина.

Специалист разъясняет: компьютерная томография показана для двух основных групп пациентов. В первой состоят те, у кого налицо симптомы респираторной инфекции - одышка и очень высокая (больше 39 градусов) температура. Во вторую включены люди с признаками респираторной вирусной инфекции плюс серьезными факторами риска - диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

«КТ - это сложный диагностический метод. Он связан с высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если есть подозрение на COVID-19 и болезнь держится 4-6 дней, необходимо сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели не будет изменений, значит, их не будет и при КТ», - рекомендует специалист.

Еще нюанс: если КТ не показала изменений в легких у человека, имеющего признаки респираторного заболевания, то радоваться ему рано. Этот метод не выявляет инфекцию, так что сохраняется вероятность наличия COVID-19 без патологий в главном органе дыхания. С другой стороны, такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, например при гриппе.

«КТ - это способ исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Делать ее необходимо только по назначению лечащего врача, врача амбулатории или скорой помощи и только при наличии клинических показаний. Если у вас нет никаких респираторных симптомов, не делайте КТ в целях профилактики. Это только загружает систему здравоохранения и мешает работать врачам» - призывает Игорь Тюрин.

Пост вызвал немало недовольных откликов. «Запись на КТ в Пензе в платных клиниках на конец ноября. Даже рентген сделать нигде сразу нельзя, врачи предлагают сразу идти в платную клинику. Туда запись на неделю вперед идет. Как быть?» - возмущается одна из жительниц области.

Ранее глава Заречного Олег Климанов, заболевший COVID-19, призвал жителей города не заниматься самодеятельностью и надеяться на профессионализм медиков. «У нас люди: давайте делать КТ, давайте делать тест, я хочу! Врач должен определить. Уже наработана практика, и врач понимает, что нужно сделать - тест или КТ», - считает он.