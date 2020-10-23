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Общество

Пензенцев призвали не делать КТ по собственному желанию

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На странице Министерства здравоохранения Пензенской области в социальной сети Instagram появился репост информационных материалов Минздрава России о том, кому показана компьютерная томография и в каких случаях следует ее делать.

Медики сетуют на то, что многие граждане желают сделать КТ легких без назначения врача, пытаясь самостоятельно определить, не подхватили ли они коронавирусную инфекцию. В Сети приводятся доводы главного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессора Игоря Тюрина.

Специалист разъясняет: компьютерная томография показана для двух основных групп пациентов. В первой состоят те, у кого налицо симптомы респираторной инфекции - одышка и очень высокая (больше 39 градусов) температура. Во вторую включены люди с признаками респираторной вирусной инфекции плюс серьезными факторами риска - диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

«КТ - это сложный диагностический метод. Он связан с высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если есть подозрение на COVID-19 и болезнь держится 4-6 дней, необходимо сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели не будет изменений, значит, их не будет и при КТ», - рекомендует специалист.

Еще нюанс: если КТ не показала изменений в легких у человека, имеющего признаки респираторного заболевания, то радоваться ему рано. Этот метод не выявляет инфекцию, так что сохраняется вероятность наличия COVID-19 без патологий в главном органе дыхания. С другой стороны, такие изменения могут возникать при любом другом респираторном заболевании, например при гриппе.

«КТ - это способ исследования тяжелобольных пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Делать ее необходимо только по назначению лечащего врача, врача амбулатории или скорой помощи и только при наличии клинических показаний. Если у вас нет никаких респираторных симптомов, не делайте КТ в целях профилактики. Это только загружает систему здравоохранения и мешает работать врачам» - призывает Игорь Тюрин.

Пост вызвал немало недовольных откликов. «Запись на КТ в Пензе в платных клиниках на конец ноября. Даже рентген сделать нигде сразу нельзя, врачи предлагают сразу идти в платную клинику. Туда запись на неделю вперед идет. Как быть?» - возмущается одна из жительниц области.

Ранее глава Заречного Олег Климанов, заболевший COVID-19, призвал жителей города не заниматься самодеятельностью и надеяться на профессионализм медиков. «У нас люди: давайте делать КТ, давайте делать тест, я хочу! Врач должен определить. Уже наработана практика, и врач понимает, что нужно сделать - тест или КТ», - считает он.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/minzdrav_pnz
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Гость||

от вас и ваших врачей пользы никакой, люди сами хоть как то спасаются, врачи только в карман заглядывают, можно ли вас лечить, нет денег - нет вам лечения.

Гость||

И многих ли бюджетная медицина на бюджетное КТ направляет? Есть пример в семье, родственника выписали с больничного на работу, несмотря на жалобы на самочувствие, а через 2 дня удалось пробиться на КТ - 40% поражения легких. Вот такой момент минздрав может прокомментировать?

Гость||

Да, да, конечно! А температура 37,2 и полисегментарная пневмония 25%?

Почему за свои деньги нельзя делать обследование?

По чьему назначению? Врачей не дождешься! Направления на КТ бесплатно не дают, сначала рентген. Если видно уже на обычном рентгене, скорее всего к вирусной уже бактериальная присоединилась.

И тесты делать не надо, и самолечением заниматься не надо!

Ничего не надо делать, пока совсем плохо не станет. В этом случае отвезут в больницу, подключат к кислороду, ИВЛ, и повезет, если выпишетесь.

Гость||

Запретить болеть и об этом говорить. И будите здоровы!

Гость||

Пензенцев призвали не делать КТ, но готовиться к Новому году.

Гость||

Быдлу КТ не положено. Как впрочем ИВЛ, кислород и прочее. Лечитесь аскорбинкой, держитесь там...

Имя: Гость
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