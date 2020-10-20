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Общество

Олег Климанов сообщил о положительном тесте на коронавирус

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Во вторник, 20 октября, глава Заречного Олег Климанов рассказал подписчикам в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, что сделал тест на COVID-19.

«Коронавирус и меня не обошел стороной. Только что получил результат теста. Он положительный. Сейчас дома, есть небольшая слабость, кашель, насморк. Температура - 37,4. Обоняние не потерял. Работаю и взаимодействую с коллегами удаленно», - написал Олег Климанов.

В Заречном на протяжении двух недель не спадает пик заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Для заразившихся новой инфекцией развернуты дополнительные койко-места в перинатальном центре. Ускорена работа семи терапевтов, которые оказывают помощь пациентам на дому: теперь специалисты используют автомобили, предоставленные администрацией и «Автотрансом», и успевают посетить 40-50 горожан в день.

По состоянию на 19 октября в Заречном зафиксировали 1 110 случаев коронавируса. 124 человека получали лечение в стационаре, 1 - в Пензе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id389874104
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Гость||

Заварить ворота в этот лосятник.

Там все заразные и маски не носят!

Гость||

А ему говорили закрыть ворота.

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

Пусть в областную больницу едет, там как раз в данный момент в коридорах больные Ковид лежат

Гость||

Где тест делал? Бесплатно или как обычное быдло? Много знакомых с аналогичными симптомами не могут сделать тест, ни за деньги ни бесплатно.

Гость||

Да вы успокойтесь? Заварить надо вам рты

Гость||

А вам во рты соли набить.

Лоси любят соль

Гость||

В Закрячный перестали выписывать пропуска из-за эпидемии. Следующий шаг - заварить ворота

Гость||

Прививку не успел сделать?

Гость||

Гость писал(a):

Пусть в областную больницу едет, там как раз в данный момент в коридорах больные Ковид лежат
В коридорах места заканчиваются.Остается одно-ставить палатки на улице.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По состоянию на 19 октября в Заречном зафиксировали 1 110 случаев коронавируса.
Климанов говорил 21 июля, что в заречном 1005 зараженных, а сейчас только 1110?

https://www.penzainform.ru/news/social/2020/07/21/glava_zarechnogo_prokommentiroval_informatciyu_o_1_100_zarazhennih.html

Гость||

Здоровья вам и вашим близким!

Имя: Гость
Комментарий:

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