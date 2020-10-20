Олег Климанов сообщил о положительном тесте на коронавирус

20.10.2020 | 17:43

Во вторник, 20 октября, глава Заречного Олег Климанов рассказал подписчикам в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, что сделал тест на COVID-19.

«Коронавирус и меня не обошел стороной. Только что получил результат теста. Он положительный. Сейчас дома, есть небольшая слабость, кашель, насморк. Температура - 37,4. Обоняние не потерял. Работаю и взаимодействую с коллегами удаленно», - написал Олег Климанов.

В Заречном на протяжении двух недель не спадает пик заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Для заразившихся новой инфекцией развернуты дополнительные койко-места в перинатальном центре. Ускорена работа семи терапевтов, которые оказывают помощь пациентам на дому: теперь специалисты используют автомобили, предоставленные администрацией и «Автотрансом», и успевают посетить 40-50 горожан в день.

По состоянию на 19 октября в Заречном зафиксировали 1 110 случаев коронавируса. 124 человека получали лечение в стационаре, 1 - в Пензе.