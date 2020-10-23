Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|14:29
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Общество

Пензенские предприятия призвали начать подготовку к Новому году

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В пятницу, 23 октября, Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области обратилось к предприятиям с просьбой приступить к подготовке новогоднего оформления.

По традиции промышленники украшают фасады зданий и прилегающую территорию разноцветными гирляндами, мишурой, игрушками, устанавливают елки, яркие конструкции с современными световыми элементами.

«Также просим не забывать о благоустройстве подведомственных объектов и подготовить ваше предприятие к работе в зимний период», - обратились к руководителям предприятий в пресс-службе минпрома.

В Пензе на новогоднее оформление города хотят потратить 2 млн 118 тыс. рублей. В основном средства требуются на монтаж конструкций: запланированы установки горок «Эверест» в сквере Дружбы, «Зима» в сквере Бессмертного полка и в «Могилевском дворике», «Мельница» на углу улиц Терновского и Петровского.

Пристального внимания требует состояние главной городской елки и небольших елочек, которые появятся на площади Ленина. Часть украшений нужно заменить, приобрести новые гирлянды взамен перегоревших. Елочки высотой 3 метра необходимо покрасить, обновить лапы.

Кроме того, в прошлом году пензенцы испортили светодиодную композицию «Олени» и теперь она также нуждается в реставрации.

Что касается новогодних корпоративов, то от них работодателям рекомендуют отказаться.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе на новогоднее оформление города хотят потратить 2 млн 118 тыс. рублей.
А в пос. победа нет водоснабжения.Пофиг-пляшем

Гость||

гуляй рванина

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, в прошлом году пензенцы испортили светодиодную композицию «Олени» и теперь она также нуждается в реставрации.
действительно Олени

Гость||

У многих круглогодично горит надпись "С праздником!"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Министерство промышленности
penzainform.ru писал(a):
промышленники украшают
penzainform.ru писал(a):
обратилось к предприятиям
Какая еще промышленность, какие еще предприятия, где, в Пензе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

23 октября, Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской области обратилось к предприятиям с просьбой приступить к подготовке новогоднего оформления
Минпрмышленности заботится не о выпуске продукции, а о встрече Нового Года.

Имя: Гость
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