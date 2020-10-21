На подготовку новогодних конструкций в Пензе направят 2 млн рублей

2 млн 118 тыс. руб. предусмотрено в бюджете Пензы на новогодние мероприятия. Об этом в среду, 21 октября, на заседании комиссии городской думы рассказала руководитель финансового управления Ольга Завьялкина.
«В основном средства требуются на монтаж конструкций. Запланированы установки горок «Эверест» в сквере Дружбы, «Зима» в сквере Бессмертного полка и в Могилевском дворике, «Мельница» на углу улиц Терновского и Петровского», - уточнила она.
Кроме того, пристального внимания требует состояние главной городской елки и небольших елочек, которые появятся на площади Ленина.
«Часть украшений нужно заменить, приобрести новые гирлянды взамен перегоревших. Елочки высотой 3 метра необходимо покрасить, нужно заменить лапы», - пояснила главный финансист Пензы.
Кроме того, Ольга Завьялкина сообщила, что в прошлое Новогодье пензенцы «немного поломали» светодиодную композицию «Олени» и теперь она также нуждается в реставрации.
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