Александр Никишин объяснил рост числа заразившихся

23.10.2020 | 19:54

«Чем больше будем обследовать, тем больше будем выявлять. Ничего здесь страшного нет», - отметил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Не цифр надо бояться (172 новых подтвержденных случая COVID-19), а тяжелых форм течения заболевания, прокомментировал он последние статистические данные.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области заявил, что количество проводимых тестов доведено до 4 000 в сутки.

С конца сентября в лаборатории клинической больницы № 4 Пензы начали обрабатывать биоматериал пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«1 000 исследований в день, с увеличением объемов до 2 000, планируем», - пояснила заведующая лабораторией Татьяна Нефедова.

Помещение стационара городской больницы имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина готовят под COVID-отделение - об этом Александр Никишин рассказал на встрече с главой региона.

Губернатор сообщил о выделении средств на закупку 500 кроватей для медучреждений. В них в течение недели ежедневно госпитализируют 180-190 человек.

Пациенты, у которых заболевание протекает в легкой форме, лечатся на дому. Всего под наблюдением находится почти 6 000 человек.

«По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

В области продолжается сезонная вакцинация от гриппа.