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Общество

Александр Никишин объяснил рост числа заразившихся

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«Чем больше будем обследовать, тем больше будем выявлять. Ничего здесь страшного нет», - отметил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.

Не цифр надо бояться (172 новых подтвержденных случая COVID-19), а тяжелых форм течения заболевания, прокомментировал он последние статистические данные.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области заявил, что количество проводимых тестов доведено до 4 000 в сутки.

С конца сентября в лаборатории клинической больницы № 4 Пензы начали обрабатывать биоматериал пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«1 000 исследований в день, с увеличением объемов до 2 000, планируем», - пояснила заведующая лабораторией Татьяна Нефедова.

Помещение стационара городской больницы имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина готовят под COVID-отделение - об этом Александр Никишин рассказал на встрече с главой региона.

Губернатор сообщил о выделении средств на закупку 500 кроватей для медучреждений. В них в течение недели ежедневно госпитализируют 180-190 человек.

Пациенты, у которых заболевание протекает в легкой форме, лечатся на дому. Всего под наблюдением находится почти 6 000 человек.

«По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

В области продолжается сезонная вакцинация от гриппа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.

——

Ну а я о чем говорю - должны переболеть или быть привиты 70 % людей, тогда вирус перестанет активно распространяться

Гость||

penzainform.ru писал(a):

10%,
это еще скока ждать? (за 7 сесяцев 1% а 10% это 70 месяцев а это 5-6 лет) так что ли?

Гость||

Не перестанет, так как антитела сохраняются крайне непродолжительное время.

Гость||

Рост заразившихся потому, что не объявляют никакой самоизоляции. Весной всю семью, при наличии заболевшего, отправляли на двухнедельную самоизоляцию. А сейчас все продолжают ходить на учебу и на работу. Будет похлеще Италии с таким подходом.

Гость||

А больницы переполнены это о чем то говорит наверно?

Гость||

Зато день города провели!!!

Гость||

Да уж, 1% населения за 7 месяцев - это настоящая эпидемия. Воплей-то, воплей! Хорошо заплатили за рекламу СМИ, не иначе. А вот то, что многие больницы стали инфекционными, это недопустимо.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.10.2020 20:11|

penzainform.ru писал(a):

10%,

это еще скока ждать? (за 7 сесяцев 1%

Умножьте на 10 статистику

Гость||

20.14.

Смотри сайт "Стоп Короновирус",в Италии заболевших больше,но умерших ГОРАЗДО меньше.

И не только в Италии.

Гость||

Гость писал(a):

По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть.
Кандидат на шнобельскую премию за открытие канонов!!!

Гость||

ТАСС Наука

Заражение коронавирусом связали со снижением умственных способностей

Исследование 84 тыс. человек показало, что у переболевших COVID-19 могут может нарушаться работа памяти, а также ухудшаться другие интеллектуальные способности.

А если это еще будет городишко веселое будет

Имя: Гость
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