Александр Никишин объяснил рост числа заразившихся

«Чем больше будем обследовать, тем больше будем выявлять. Ничего здесь страшного нет», - отметил врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин.
Не цифр надо бояться (172 новых подтвержденных случая COVID-19), а тяжелых форм течения заболевания, прокомментировал он последние статистические данные.
Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области заявил, что количество проводимых тестов доведено до 4 000 в сутки.
С конца сентября в лаборатории клинической больницы № 4 Пензы начали обрабатывать биоматериал пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
«1 000 исследований в день, с увеличением объемов до 2 000, планируем», - пояснила заведующая лабораторией Татьяна Нефедова.
Помещение стационара городской больницы имени Г. А. Захарьина на улице Гагарина готовят под COVID-отделение - об этом Александр Никишин рассказал на встрече с главой региона.
Губернатор сообщил о выделении средств на закупку 500 кроватей для медучреждений. В них в течение недели ежедневно госпитализируют 180-190 человек.
Пациенты, у которых заболевание протекает в легкой форме, лечатся на дому. Всего под наблюдением находится почти 6 000 человек.
«По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.
В области продолжается сезонная вакцинация от гриппа.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
По канонам вирусной инфекции до 70% процентов населения должно переболеть. Но это не сама цель. Я думаю, даже если переболеет 10%, а 60% населения мы привьем, то мы создадим коллективный иммунитет», - предположил Александр Никишин.
——
Ну а я о чем говорю - должны переболеть или быть привиты 70 % людей, тогда вирус перестанет активно распространяться