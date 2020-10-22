В Пензенской области ветеранам войны помогут мобильные бригады

22.10.2020 | 17:13

В Пензенской области воплощается в жизнь проект «Мобильные бригады помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны». Его реализуют региональное отделение партии «Единая Россия» и общественное движение «Волонтеры Победы».

Единороссы и добровольцы берут шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, чтобы у ветеранов постоянно была возможность обращаться к ним для решения возникающих проблем, а у волонтеров - поддерживать с ними контакт.

«Еженедельно волонтеры Победы обзванивают ветеранов: узнают, как самочувствие, нужна ли помощь. В основном пожилым людям нужно вызвать на дом врача или скорую помощь. Сейчас налажена связь примерно с половиной ветеранов Пензы. С оставшимися фронтовиками контакт помогает установить социальная служба города», - сообщил региональный координатор «Волонтеров Победы» в Пензенской области, член молодежного парламента при Законодательном собрании Дмитрий Шлыков.

Для оперативной связи каждый участник и инвалид войны бесплатно получит телефон и мобильную связь. Аппараты предназначены для оперативного реагирования и экстренной помощи, в них будут занесены все полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного соцработника и волонтера.

Вместе с телефонами будут выдаваться именные номерные сертификаты. С этим документом родственник фронтовика либо волонтер по доверенности смогут подключить телефонный аппарат к бесплатному тарифу. Причем оператора связи выбирает сам ветеран.

«Чествование победителей Великой Отечественной войны не заканчивается майскими мероприятиями: мы продолжаем благодарить героев, оказываем адресную помощь. Надеюсь, что подаренные телефоны помогут им больше общаться с близкими, друзьями, однополчанами. Пусть это порадует наших дорогих ветеранов. Члены партии «Единая Россия» вместе с волонтерами Победы приложат все усилия для решения проблем ветеранов», - отметил председатель Законодательного собрания, секретарь Пензенского отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Подробную информацию о вручении телефона и сертификата на бесплатную связь можно получить по телефону +7-996-247-20-95 («Волонтеры Победы»).