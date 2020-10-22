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Общество

У пензенцев изымут недвижимое имущество для транспортной развязки

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Более 30 объектов недвижимого имущества (это дома, земельные участки) изымут у собственников для муниципальных нужд. В районе 624-го километра трассы М5 будут строить транспортную развязку.

В какую сумму это обойдется городскому бюджету, пока говорить преждевременно. Для начала необходимо провести рыночную оценку имущества. Выплачиваться будет стоимость строения, надворных построек, земельного участка, должны компенсировать и убытки, связанные с переездом, поясняет ситуацию глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

«Сама процедура изъятия вместе с лимитами денежных средств занимает около 6 месяцев, с судебными процедурами еще около года. Мы рассчитываем, что в ближайшие полтора года завершим», - рассказал он.

В рамках закона собственники могут воспользоваться правом на получение участка взамен изымаемого. Это актуально для тех владельцев, у которых нет построек.

Муниципалитет, по словам Лузгина, готов предоставить в землю в том же районе или в Заре. Непростая ситуация будет с изъятием гаражей между проспектом Строителей и улицей 65-летия Победы.

«Будет только судебная процедура. Естественно, что стоимость самих объектов недвижимости будет в результате оценки, но там не будет добровольного предложения, потому что сами гаражи оформлены без земельных участков. Нам сложно привязать их по документам, что именно этот гараж мы изымаем», - отметил Андрей Лузгин.

Уже разработан проект планировки территории. Появится не только развязка рядом с трассой, предполагается еще и расширение проспекта Строителей в районе дальнего Арбекова.

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Гость||

Пожалуйста,изымайте.Мой гараж стоит один миллион рублей.

Гость||

По этим гаражам уже давно, еще при Бочкареве, были вынесены решения о сносе во всех судебных инстанциях. В чем проблема?

Гость||

Гость писал(a):

.Мой гараж стоит один миллион рублей.
Старыми?

Гость||

Керенками

Гость||

Администрация г. Пензы, заключая незаконные договоры с оценщиком- индивидуальным предпринимателем, в сговоре с ним обманывает владельцев имущества на сотни тысяч.

Гость||

Так гаражи то не изымают А забирают землю Гаражи то в собственности а Земля в аренде Вот казус

Гость||

да уж,варварство средневековое и до нас докатилось, какие-то продажные чинуши решили строить развязку, а людям дома терять. Вокруг одни поля, там и стройте

Гость||

Дурачок пишит....

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит....
Да,ты прав,Димок Бакланшов,главный мгерыч-лизун.

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит....

Да,ты прав,Димок Бакланшов,главный мгерыч-лизун.

Он сразу себя обозначает,что Дурачок пишет.

Гость||

Федя тощев обанкротил СКМ на 5 миллиардов долгов перед банками, а теперь он как банкрот числится советником гендиректора в террит.жизни, хотя по факту он сам и хозяин... Журнализы АУуу, где же ваше журналистское расследование строительной мафии в буртасии??

Имя: Гость
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