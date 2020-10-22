У пензенцев изымут недвижимое имущество для транспортной развязки

22.10.2020 | 19:07

Более 30 объектов недвижимого имущества (это дома, земельные участки) изымут у собственников для муниципальных нужд. В районе 624-го километра трассы М5 будут строить транспортную развязку.

В какую сумму это обойдется городскому бюджету, пока говорить преждевременно. Для начала необходимо провести рыночную оценку имущества. Выплачиваться будет стоимость строения, надворных построек, земельного участка, должны компенсировать и убытки, связанные с переездом, поясняет ситуацию глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

«Сама процедура изъятия вместе с лимитами денежных средств занимает около 6 месяцев, с судебными процедурами еще около года. Мы рассчитываем, что в ближайшие полтора года завершим», - рассказал он.

В рамках закона собственники могут воспользоваться правом на получение участка взамен изымаемого. Это актуально для тех владельцев, у которых нет построек.

Муниципалитет, по словам Лузгина, готов предоставить в землю в том же районе или в Заре. Непростая ситуация будет с изъятием гаражей между проспектом Строителей и улицей 65-летия Победы.

«Будет только судебная процедура. Естественно, что стоимость самих объектов недвижимости будет в результате оценки, но там не будет добровольного предложения, потому что сами гаражи оформлены без земельных участков. Нам сложно привязать их по документам, что именно этот гараж мы изымаем», - отметил Андрей Лузгин.

Уже разработан проект планировки территории. Появится не только развязка рядом с трассой, предполагается еще и расширение проспекта Строителей в районе дальнего Арбекова.