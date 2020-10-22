Пензенские врачи вошли в десятку лучших в стране

22.10.2020 | 18:12

В десятку лучших в стране вошли специалисты областной больницы им. Н. Н. Бурденко по итогам международной конференции, которая состоялась онлайн. В ее рамках прошло первенство России по интересным случаям в эндоскопии. Пензенцы показали, как можно альтерантивно справиться с последствиями желчнокаменной болезни - камнями в печеночных протоках.

«Призовое место нам не удалось взять. Сложно конкурировать с крупными клиниками, которые имеют большое количество оборудования и инструментария (Санкт-Петербург, Москва)», - пояснил заведующий отделением областной больницы им. Н. Н. Бурденко Игорь Эрдели.

То, что на врачебном первенстве считалось интересным случаем, на практике помогает людям. Сурские медики дали возможность пациентам избежать повторных серьезных операций.

Победителей на конкурсе определяло международное жюри. Теперь пензенцы ждут, когда утихнет пандемия коронавируса и их позовут в Санкт-Петербург для награждения. Но тем временем и не бездействуют: рядовые операции проводятся ежедневно, а не так давно хирурги выполнили уникальную.

«У пациента образуется дивертикул в глоточном отделе шеи, то есть пациент не может глотать твердую пищу, лекарства принимать - у него все это задерживается в «мешке» на шее», - рассказал Игорь Эрдели.

Обычно хирурги убирают препятствие через большой разрез. В этот раз Игорь Эрдели вместе с коллегами ликвидировал нарост с помощью чудес эндоскопии. Прежде в Пензе такого не делал никто, да и в стране способны повторить единицы специалистов в самых крупных городах.

Игорь Эрдели и его коллеги мечтают, чтобы у них появились необходимые современные инструменты и аппаратура, тогда врачи еще и не такое смогут. Пока операционная в отделении эндоскопии абсолютна пуста. На ее оснащение нужны десятки миллионов рублей.