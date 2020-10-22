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Общество

Мэр объяснил, как реконструкция ул. Московской скажется на пензенцах

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В четверг, 22 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассказал о том, какие работы предстоит выполнить в верхней части улицы Московской и как процесс реконструкции отразится на местных жителях и бизнесе.

Он уточнил, что ремонт отрезка предполагает не только обновление покрытия, озеленение и установку малых архитектурных форм, но и замену инженерных сетей.

«Мы должны будем поменять магистральную сеть отопления, там идет магистральный водопровод, локальный водопровод, канализация. Мы не будем разрывать улицу полностью, работы будут выполняться частично с минимальными перекрытиями, чтобы нанести минимальный ущерб бизнесу», - объяснил Лузгин.

По его словам, скорее всего, доступ для автомобилей после реконструкции оставят.

«Мы, по крайней мере в 2021 году, не можем обеспечить 100%-й доступ для жителей со стороны улицы Кирова и Володарского. Соответственно, мы оставляем доступ для резидентов, при этом и верх, и низ улицы, основные въезды с Володарского и Кирова остаются, они будут оборудованы электромеханическими шлагбаумами. То есть у жителей будет возможность доступа.

Доступ будет обеспечен для машин специальных, коммунальных служб и для предприятий бизнеса. Мы предполагаем, что с 7:00 до 10:00 у нас будет работать улица для возможности доставки товара, его разгрузки. В остальное время улица будет ограничена и знаками, и видеокамерами для движения автомобилей только для резидентов со скоростью не более 5 км/ч», - отметил мэр Пензы.

Что касается фасадов, некоторые из которых сейчас портят облик улицы, то какие-то из них обновят.

«По той части домов, которая находится в собственности жителей, у нас запланирован ремонт в 2020 году. На Московской будет отремонтирован «Снежок» наш многострадальный и в центре это угловое здание на Славы - Урицкого. Мы работаем с предпринимателями, чтобы они обновляли фасады. В этом году в том числе с нашей помощью был отремонтирован фасад бывшего бара «Три семерки» на Соборной площади. Мы работаем еще по ряду объектов в центре города. Хотелось бы, конечно, работать быстрее», - констатировал Андрей Лузгин.

Он заметил, что частники тоже обращаются за помощью, но поддержать их пока не удается.

«Мы не видим возможности в 2021 году распространить муниципальную программу по ремонту и на фасады, находящиеся в частной собственности, хотя это бы на внешнем виде улицы Московской сказалось хорошо», - заявил глава администрации.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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penzainform.ru||

В четверг, 22 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассказал о том, какие работы предстоит выполнить в верхней части улицы Московской и как процесс реконструкции отразится на местных жителях и бизнесе.

Он уточнил, что ремонт отрезка предполагает не только обновление покрытия, озеленение и установку малых архитектурных форм, но и замену инженерных сетей.

«Мы должны будем поменять магистральную сеть отопления, там идет магистральный водопровод, локальный водопровод, канализация. Мы не будем разрывать улицу полностью, работы будут выполняться частично с минимальными перекрытиями, чтобы нанести минимальный ущерб бизнесу», - объяснил Лузгин.

По его словам, скорее всего, доступ для автомобилей после реконструкции оставят.

«Мы, по крайней мере в 2021 году, не можем обеспечить 100%-й доступ для жителей со стороны улицы Кирова и Володарского. Соответственно, мы оставляем доступ для резидентов, при этом и верх, и низ улицы, основные въезды с Володарского и Кирова остаются, они будут оборудованы электромеханическими шлагбаумами. То есть у жителей будет возможность доступа.

Доступ будет обеспечен для машин специальных, коммунальных служб и для предприятий бизнеса. Мы предполагаем, что с 7:00 до 10:00 у нас будет работать улица для возможности доставки товара, его разгрузки. В остальное время улица будет ограничена и знаками, и видеокамерами для движения автомобилей только для резидентов со скоростью не более 5 км/ч», - отметил мэр Пензы.

Что касается фасадов, некоторые из которых сейчас портят облик улицы, то какие-то из них обновят.

«По той части домов, которая находится в собственности жителей, у нас запланирован ремонт в 2020 году. На Московской будет отремонтирован «Снежок» наш многострадальный и в центре это угловое здание на Славы - Урицкого. Мы работаем с предпринимателями, чтобы они обновляли фасады. В этом году в том числе с нашей помощью был отремонтирован фасад бывшего бара «Три семерки» на Соборной площади. Мы работаем еще по ряду объектов в центре города. Хотелось бы, конечно, работать быстрее», - констатировал Андрей Лузгин.

Он заметил, что частники тоже обращаются за помощью, но поддержать их пока не удается.

«Мы не видим возможности в 2021 году распространить муниципальную программу по ремонту и на фасады, находящиеся в частной собственности, хотя это бы на внешнем виде улицы Московской сказалось хорошо», - заявил глава администрации.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в том числе с нашей помощью был отремонтирован фасад бывшего бара «Три семерки»
А поподробнее? В чем заключалась помоь бюджета частнику?

Гость||

"ремонт отрезка предполагает не только обновление покрытия, озеленение и установку малых архитектурных форм" . Чё ,исчо один кентавр продырявленный появится?

Гость||

Все планы останутся на бумаге. Как бы упрутся в неготовность коммунальщиков за свой счет переносить коммуникации.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

установку малых архитектурных форм
Еще кентавров наклепаете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

22.10.2020|15:41Печать

В четверг, 22 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассказал о том, какие работы предстоит выполнить в верхней части улицы Московской и как процесс реконструкции отразится на местных жителях и бизнесе.

Он уточнил, что ремонт отрезка предполагает не только обновление покрытия, озеленение и установку малых архитектурных форм, но и замену инженерных сетей.

«Мы должны будем поменять магистральную сеть отопления, там идет магистральный водопровод, локальный водопровод, канализация. Мы не будем разрывать улицу полностью, работы будут выполняться частично с минимальными перекрытиями, чтобы нанести минимальный ущерб бизнесу», - объяснил Лузгин

Во первых ЗА ЧЕЙ СЧЁТ??? Во вторых не перекрывая ЭТО КАК??? Трубы там меняли в 1986-1987 годах по Богданова-Московской ,но когда стали строить собор трубы мешали и сделали обход от центральных цветников сквера Лермонтова в обход фундамента собора и фундамента колокольни с выходом на Московскую. Вот где белая лестница кончается ,там и идёт стык со старыми 35 летними трубами ,а далее до перекрёстка с Карла Маркса они трубы менять НЕ СТАЛИ ,а теперь что бы их заменить надо разбирать кусок перед Курдовой матерью и Родиной!Теперь далее какие ещё малые архитектурные формы планируется про платить из бюджета?Это снова будет сюрприз который вызовет очередной приступ неприятия и в очередной раз взбесит народ!?Как будет решаться вопрос с озеленением ,там погибшие деревья просто вырубали,а приствольные круги закладывали плиткой и асфальтом. Как будет решаться вопрос единого архитектурного стиля лестниц и входов в дома на этом участке ?Будет ли учитываться при перекладке коммуникаций строительство в будущем тоннеля под Кураева ,который был запланирован в ген.плане? Вопросов много ,ответов нет. И последнее Иоффе надо отправить в отставку ,он уже изуродовал весь город,хватит,стоп.

Гость||

Блин....как много неудобных вопросов.

Гость||

Эта улица сплошь утыкана машинами, это не улица, а стоянка! Если вы оставляете доступ для машин - на кой черт реконструкция?! Реконструкция чтоб машины удобнее ставить? Или все же чтоб людям ходить нормально можно было?!

Гость||

Пожалуйста, в прцессе реконструкции продолжите тему старых российских традиций: замените невразумительные вывески на иностранных языках, они выглядят смешно и убого, особенно в сочетании с Собором!

Гость||

Гость писал(a):

Эта улица сплошь утыкана машинами, это не улица, а стоянка! Если вы оставляете доступ для машин - на кой черт реконструкция?! Реконструкция чтоб машины удобнее ставить? Или все же чтоб людям ходить нормально можно было?!
Её сделают полностью пешеходной по плану. К.Маркса расширили,нанесли разметку и там можно ставить авто .

Гость||

Все сведется к тому, что верхняя часть Московской просто превратится в платную парковку, либо в бюджет города, либо барыгам в карман.., для восстановления сгоревшего имущества...

Гость||

Когда будет отремонтирован асфальт перед домом № 40 на ул. Московской???

Гость||

Гость писал(a):

Все сведется к тому, что верхняя часть Московской просто превратится в платную парковку, либо в бюджет города, либо барыгам в карман.., для восстановления сгоревшего имущества...
Вот именно! Вроде не проезжая, а доступ для бизнеса и для жителей... И эти жители и бизнес за денежку будут пускать всех желающих! Молодцы!!!

Гость||

Тссссс... Деньги любят тишину...

Гость||

Резиденты и резидентура...Лузгин - шпион, который вернулся с холода?

Имя: Гость
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