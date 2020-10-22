Мэр объяснил, как реконструкция ул. Московской скажется на пензенцах

22.10.2020 | 15:41

В четверг, 22 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассказал о том, какие работы предстоит выполнить в верхней части улицы Московской и как процесс реконструкции отразится на местных жителях и бизнесе.

Он уточнил, что ремонт отрезка предполагает не только обновление покрытия, озеленение и установку малых архитектурных форм, но и замену инженерных сетей.

«Мы должны будем поменять магистральную сеть отопления, там идет магистральный водопровод, локальный водопровод, канализация. Мы не будем разрывать улицу полностью, работы будут выполняться частично с минимальными перекрытиями, чтобы нанести минимальный ущерб бизнесу», - объяснил Лузгин.

По его словам, скорее всего, доступ для автомобилей после реконструкции оставят.

«Мы, по крайней мере в 2021 году, не можем обеспечить 100%-й доступ для жителей со стороны улицы Кирова и Володарского. Соответственно, мы оставляем доступ для резидентов, при этом и верх, и низ улицы, основные въезды с Володарского и Кирова остаются, они будут оборудованы электромеханическими шлагбаумами. То есть у жителей будет возможность доступа.

Доступ будет обеспечен для машин специальных, коммунальных служб и для предприятий бизнеса. Мы предполагаем, что с 7:00 до 10:00 у нас будет работать улица для возможности доставки товара, его разгрузки. В остальное время улица будет ограничена и знаками, и видеокамерами для движения автомобилей только для резидентов со скоростью не более 5 км/ч», - отметил мэр Пензы.

Что касается фасадов, некоторые из которых сейчас портят облик улицы, то какие-то из них обновят.

«По той части домов, которая находится в собственности жителей, у нас запланирован ремонт в 2020 году. На Московской будет отремонтирован «Снежок» наш многострадальный и в центре это угловое здание на Славы - Урицкого. Мы работаем с предпринимателями, чтобы они обновляли фасады. В этом году в том числе с нашей помощью был отремонтирован фасад бывшего бара «Три семерки» на Соборной площади. Мы работаем еще по ряду объектов в центре города. Хотелось бы, конечно, работать быстрее», - констатировал Андрей Лузгин.

Он заметил, что частники тоже обращаются за помощью, но поддержать их пока не удается.

«Мы не видим возможности в 2021 году распространить муниципальную программу по ремонту и на фасады, находящиеся в частной собственности, хотя это бы на внешнем виде улицы Московской сказалось хорошо», - заявил глава администрации.