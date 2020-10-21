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Общество

Пензенцам предложили бесплатно получить новую специальность

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Заявлена еще одна из мер поддержки тех, кто хочет получить новую специальность или совершенствоваться в своей привычной сфере.

В Пензенской области приступили к реализации программы по профессиональному и дополнительному профессиональному образованию для пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

«Обучение на бесплатной основе могут пройти три категории граждан: лица, ищущие работу; лица, которые находятся под угрозой увольнения; выпускники образовательных организаций разных типов, которые завершили обучение в текущем году и нетрудоустроены сейчас», - пояснил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Чтобы стать участником программы, необходимо с компьютера или смартфона зайти на портал министерства труда «Работа в России», то есть набрать его название в поисковой системе и выбрать адрес trudvsem.ru.

«Тут будет объявление, что проходит обучение лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кликаем на него и нажимаем «Записаться на обучение». Автоматически выйдет портал со списком профессий, которые доступны для обучения в нашем регионе», - пояснил методист РКЦ WorldSkills в Пензенской области Дмитрий Харитонов.

Длительность обучения составляет 140 часов. После его окончания участник программы получает документ либо о повышении квалификации, либо о прохождении профессиональной подготовки.

В Пензенской области определено 25 компетенций. По большему количеству из них занятия будут проходить очно, по остальным - дистанционно. Квота для региона - 1 100 заявок, 250 человек уже подали документы. Программа действует до конца 2020 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А на проститутку там обучат?

Гость||

менеджер по продажам утюгов? кассир себевубыток?

Гость||

Давно хочу к казне тоже присосатся, скажите где можно на депутата или другого чиновника обучится и устроится на работу слугой народа?

Гость||

Рубщик куриных жоп не нужен?

Гость||

Гость писал(a):

Давно хочу к казне тоже присосатся, скажите где можно на депутата или другого чиновника обучится и устроится на работу слугой народа?
Так, хоть советником к ним.)))))

Гость||

1100 квота для региона, в школе учеников в два раза больше обучается. Ну обучишься на охранника и иди работай за 15тыс. можно и просто на пособие с таким успехом жить до пенсии и работать неофициально, как все нормальные люди. Зачем платить налоги если образование платное, медицина платная, до пенсии врядли доживёшь. Зачем нужна официальная работа,если только ты не при казне.

Гость||

Вот вот, у меня соседка имела стаж лет пять и пенсию на две тысячи получает меньше чем моя мама которая 47 лет на одном заводе отпахала. Зачем нужна белая зарплата и официальная работа?

Гость||

Мой дед на менчендайзера хочет отучится, говорит звучит то как.

Гость||

Я бы на губернатора переучился,но только с трудоустройством.

Гость||

Гость писал(a):

Мой дед на менчендайзера хочет отучится, говорит звучит то как.
Батя как то собирался выучиться на какого то энерджайзера, как он мне рассказывал. Я ему говорю, а выучился бы на промоутера, потом бы хвастался: типа я работаю мотором на электростанции. Поржали качественно.

Имя: Гость
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