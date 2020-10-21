Пензенцам предложили бесплатно получить новую специальность

21.10.2020 | 18:55

Заявлена еще одна из мер поддержки тех, кто хочет получить новую специальность или совершенствоваться в своей привычной сфере.

В Пензенской области приступили к реализации программы по профессиональному и дополнительному профессиональному образованию для пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

«Обучение на бесплатной основе могут пройти три категории граждан: лица, ищущие работу; лица, которые находятся под угрозой увольнения; выпускники образовательных организаций разных типов, которые завершили обучение в текущем году и нетрудоустроены сейчас», - пояснил заместитель начальника управления Министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Чтобы стать участником программы, необходимо с компьютера или смартфона зайти на портал министерства труда «Работа в России», то есть набрать его название в поисковой системе и выбрать адрес trudvsem.ru.

«Тут будет объявление, что проходит обучение лиц, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кликаем на него и нажимаем «Записаться на обучение». Автоматически выйдет портал со списком профессий, которые доступны для обучения в нашем регионе», - пояснил методист РКЦ WorldSkills в Пензенской области Дмитрий Харитонов.

Длительность обучения составляет 140 часов. После его окончания участник программы получает документ либо о повышении квалификации, либо о прохождении профессиональной подготовки.

В Пензенской области определено 25 компетенций. По большему количеству из них занятия будут проходить очно, по остальным - дистанционно. Квота для региона - 1 100 заявок, 250 человек уже подали документы. Программа действует до конца 2020 года.