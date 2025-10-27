Могут ли работников штрафовать за опоздания?

27.10.2025 | 11:10

Вопрос от интернет-пользователя

Опоздал на работу, начальство пригрозило, что в следующий раз за такое будет штраф. Имеют ли право наказывать сотрудников деньгами?

Ответ специалиста

Материальные вычеты из зарплаты в качестве наказания запрещены Трудовым кодексом Российской Федерации, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». Штрафовать за опоздания незаконно (как и за несоответствие дресс-коду).

Вместо этого за дисциплинарный проступок работодатель имеет право сделать замечание, выговор. В отдельных случаях сотрудника могут уволить.

«Если в вашей компании штрафуют, вы можете оформить жалобу онлайн на сайте трудовой инспекции», - отметили специалисты.

При этом по закону удержать часть средств вправе, если человек, к примеру, не отработал аванс, выданный в счет зарплаты, не вернул неизрасходованные деньги, предназначенные для командировки, или получил лишнее по ошибке.