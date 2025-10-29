Участникам СВО с инвалидностью могут разрешить водить автобусы

Участникам СВО, получившим инвалидность, хотят разрешить управлять транспортными средствами категорий C, D и E при наличии соответствующего медицинского заключения. Такую инициативу готовят депутаты Госдумы РФ.
К перечисленным категориям транспорта относят грузовики массой более 3,5 т, туристические автолайнеры, микроавтобусы, автомобили с прицепом, а также городские маршрутные автобусы.
Как отметил в беседе с «Парламентской газетой» первый зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, у бойцов СВО должны быть возможности получить новую профессию и работать в той сфере, которая им интересна. По его мнению, это поможет им вернуться к полноценной жизни и быть востребованными на рынке труда.
Сейчас участники СВО лишены права управлять транспортными средствами указанных категорий, однако некоторые из них имеют физическую возможность водить такие машины.
Ранее сообщалось, что в Пензе создадут условия для поступления участников СВО на муниципальную службу. Люди, имеющие нужные стаж, подготовку и уровень образования, смогут занять должности руководителей, заместителей руководителей, начальников отделов, консультантов и специалистов.
