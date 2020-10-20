В Пензенскую область поступила вакцина от пневмококковой инфекции

Пензенская область получила вторую партию вакцины от пневмококковой инфекции, об этом сообщили на странице регионального министерства здравоохранения в Instagram во вторник, 20 октября.
Данная партия рассчитана на 14 050 человек: в приоритете лица старше 65 лет с хроническими заболеваниями.
«Такими как: сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела», - подчеркнули в министерстве.
Также пензенцам напоминают о том, что вакцина от пневмококковой инфекции не является обязательной. Получить ее можно по назначению врача или по желанию пациента, тогда за прививку придется заплатить.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Совсем ошалели ! Сейчас пик эпидемии, ходить по поликлиникам пожилым и хроникам нельзя.А если человек, пока от пневмонии прививается корону подхватывает- верная смерть.