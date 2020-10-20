Сетевое издание|18+|Вторник|20 окт 2020|16:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензенскую область поступила вакцина от пневмококковой инфекции

Печать

Пензенская область получила вторую партию вакцины от пневмококковой инфекции, об этом сообщили на странице регионального министерства здравоохранения в Instagram во вторник, 20 октября.

Данная партия рассчитана на 14 050 человек: в приоритете лица старше 65 лет с хроническими заболеваниями.

«Такими как: сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые заболевания, избыточная масса тела», - подчеркнули в министерстве.

Также пензенцам напоминают о том, что вакцина от пневмококковой инфекции не является обязательной. Получить ее можно по назначению врача или по желанию пациента, тогда за прививку придется заплатить.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Совсем ошалели ! Сейчас пик эпидемии, ходить по поликлиникам пожилым и хроникам нельзя.А если человек, пока от пневмонии прививается корону подхватывает- верная смерть.

Гость||

Сейчас никому ни от чего нельзя прививаться, надо быть уверенным что последние две недели ничем не болел, а вдруг человек уже носитель и на грани заболевания, опоздали с вакциной в этом году

Гость||

Гость писал(a):

А если человек, пока от пневмонии прививается корону подхватывает- верная смерть.
Они давно уже ошалели. Прививка от гриппа - это 100% заболевание ОРВИ. Главное, показатели растут, намордники продаются, штрафы пополняют кубышку.

Гость||

Гость писал(a):

Прививка от гриппа - это 100% заболевание ОРВИ.
Хватит врать. Ведь люди без мозгов прислушиваются, вот и получили антипрививочники эпидемию

Гость||

15.00 Вы с дуба рухнули что ли?

Гость||

С дуба рухнули, когда ринулись прививки от гриппа делать

Гость||

Вы еще посоветуйте от столбняка и полиомиелита не делать. Средневековье какое-то

Гость||

Какое ваше дело? 20 лет прививки от гриппа делаем, потому что с людьми работаем всю жизнь. Не хотите-не делайте, но оставьте свои измышлизмы при себе.

Гость||

Гость писал(a):

. Не хотите-не делайте, но оставьте свои измышлизмы при себе.
Это ещё почему? любая точка зрения имеет место быть.ты веришь в бога,я верю в дьявола.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте