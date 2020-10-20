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Общество

В аварии в Заводском районе пострадал 41-летний водитель

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали аварию, которая случилась во вторник, 20 октября, в Заводском районе Пензы.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. У ТЦ «Кагау», на пересечении улиц Крупской и Гагарина, столкнулись два легковых автомобиля. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. На место прибыл реанимобиль.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в Госавтоинспекции, около 11:45 столкнулись Opel и Honda. Участниками аварии стали 41-летние водители.

Травмы получил автомобилист, управлявший Honda. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото Анастасии Холод, vk.com/penza_now
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Гость||

автобус и троллейбус самые безопасный вид транспорта в городе.

Гость||

Камеры надо вешать

Гость||

Так ему и надо.

Гость||

автобусы - это гонки на выживание!!! а вот троллейбусы - это безопасно!!!

Гость||

Очень хорошо, что они никому не помешали.

Имя: Гость
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