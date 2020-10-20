В аварии в Заводском районе пострадал 41-летний водитель

20.10.2020 | 13:31

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России прокомментировали аварию, которая случилась во вторник, 20 октября, в Заводском районе Пензы.

О случившемся в соцсетях сообщили очевидцы. У ТЦ «Кагау», на пересечении улиц Крупской и Гагарина, столкнулись два легковых автомобиля. Оба транспортных средства получили значительные механические повреждения. На место прибыл реанимобиль.

Как рассказали порталу PenzaInform.ru в Госавтоинспекции, около 11:45 столкнулись Opel и Honda. Участниками аварии стали 41-летние водители.

Травмы получил автомобилист, управлявший Honda. Медики оказали ему помощь и отпустили.

Сейчас по факту ДТП проводят проверку.