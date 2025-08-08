В Каменском районе в ДТП с фурой погиб пенсионер

08.08.2025 | 12:10

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного ДТП, случившегося в четверг, 7 августа, в Каменском районе.

По предварительным данным, в 7:15 на 4-м километре дороги Каменка - Вирга столкнулись 2 автомобиля: ВАЗ-2114 и Iveco с полуприцепом.

За рулем легковой машины находился 76-летний пенсионер, грузовой - 47-летний мужчина.

От удара ВАЗ превратился в груду металла, фура с мешками сахара на борту слетела в овраг, потеряв товар.

От полученных травм пенсионер скончался. Второму водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной ГАИ.