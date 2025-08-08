Мотоциклиста госпитализировали после аварии на ул. Циолковского

08.08.2025 | 13:11

Вечером в четверг, 7 августа, на улице Циолковского в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 17:00 там столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Nissan. Первым управлял 41-летний мужчина, вторым - 40-летний.

Мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Водителю машины и его 37-летней пассажирке медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

Тем же вечером на улице Аустрина в ДТП попал 14-летний питбайкер. После столкновения с «Ладой-Грантой» его госпитализировали с травмами.