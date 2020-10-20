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Происшествия

На улице Гагарина в Пензе разбились две легковушки

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Во вторник, 20 октября, на улице Гагарина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий: «ТЦ «Кагау», Заводской, актуально на 12:00».

Судя по выложенным в Сеть снимкам, на пересечении улиц Гагарина и Крупской столкнулись две легковушки. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

На место прибыл реанимобиль, однако официальных данных о пострадавших пока нет.

Установить обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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красивые фото,хорошая новость.

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