На улице Гагарина в Пензе разбились две легковушки

Во вторник, 20 октября, на улице Гагарина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Об аварии сообщил очевидец ее последствий: «ТЦ «Кагау», Заводской, актуально на 12:00».
Судя по выложенным в Сеть снимкам, на пересечении улиц Гагарина и Крупской столкнулись две легковушки. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.
На место прибыл реанимобиль, однако официальных данных о пострадавших пока нет.
Установить обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД.
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красивые фото,хорошая новость.