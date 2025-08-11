На Южной Поляне в ДТП с BMW и ЗИЛом пострадали люди

11.08.2025 | 11:22

Утром в понедельник, 11 августа, на пересечении улиц Гоголя и Свердлова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Там столкнулись BMW и ЗИЛ. Машины, особенно легковая, получили серьезные механические повреждения.

В 8:45 сигнал об аварии поступил в областной пожарно-спасательный центр. Специалисты выехали на место. Их помощь потребовалась травмированному шоферу грузовика, который не мог покинуть кабину самостоятельно.

Спасатели вытащили мужчину из машины и передали бригаде скорой помощи. По словам очевидцев, пострадал и водитель BMW.

«На месте аварии провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - уточнили в ППСЦ.