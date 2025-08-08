В Городищенском районе водители-подростки пострадали в ДТП

08.08.2025 | 12:36

В четверг, 7 августа, в Городищенском районе столкнулись автомобиль и мопед. И тем, и другим управляли подростки.

ДТП случилось в 22:00 на 16-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск.

За рулем мопеда Alpha был 17-летний юноша, автомобиля ВАЗ-2110 - 16-летний.

«В результате происшествия несовершеннолетние водители получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Вечером 7 августа на улице Аустрина попал в ДТП 14-летний питбайкер, его доставили в больницу.

5 августа в Тамалинском районе не справился с управлением юный мотоциклист. Перед этим его преследовали сотрудники ГАИ.