В Пензенской области за сутки на дорогах погибли 2 велосипедиста

08.08.2025 | 12:07

В четверг, 7 августа, в Пензенской области на дорогах погибли 2 велосипедиста, сообщили в Госавтоинспекции.

В Каменском районе в 4:00 на 13-м километре дороги Каменка - Пачелма 71-летний водитель Kia Ceed сбил 59-летнего мужчину на велосипеде. От полученных травм тот скончался на месте.

Второе ДТП случилось в Нижнеломовском районе в 19:50 на 31-м километре дороги Плес - Голицино - Нижний Ломов.

61-летний водитель КамАЗа с полуприцепом НефАЗ наехал на 62-летнюю велосипедистку. Она тоже скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства обоих ДТП.