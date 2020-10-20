Пензенцу посоветовали бороться с шумными соседями с помощью закона

20.10.2020 | 15:20

На прямой линии, которую провел губернатор Иван Белозерцев в социальной сети во вторник, 20 октября, один из подписчиков задал вопрос: что делать, если соседи шумят по вечерам и не дают спокойно отдыхать?

«Такая проблема всегда существовала. Трудно найти жителя многоквартирного дома, который не сталкивался бы с ней. Конечно, не очень здорово, когда нужно укладывать ребенка спать, а соседи затевают ремонт. Возникают конфликтные ситуации», - посочувствовал любителю тишины глава региона.

Он напомнил о существовании местного закона под названием «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», в котором определены часы тишины и ответственность.

«Если есть нарушения закона, нужно обращаться к участковому полицейскому, он должен отреагировать», - порекомендовал Белозерцев.

Согласно статье 9.1 кодекса, «время тишины» установлено с 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - с 23:00 до 6:00. В эти часы нельзя включать на большой громкости теле- и радиоаппаратуру, играть на музыкальных инструментах, кричать, свистеть, петь, использовать пиротехнику.

Также к нарушениям относятся непринятие мер по отключению сработавшей сигнализации автомобилей и строительные, ремонтные, погрузо-разгрузочные работы, сопровождающиеся повышенным шумом.

За эти нарушения предусмотрено предупреждение или штраф: на граждан от 1 000 до 2 000, на должностных лиц - от 2 500 до 4 000, на юридических лиц - от 20 000 до 50 000 рублей.