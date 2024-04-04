За преследование по телефону и в Сети будет грозить статья

В Кодексе об административных правонарушениях РФ может появиться статья «Преследование». Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму.
Под преследованием предлагается понимать систематическое совершение действий, направленных на причинение жертве нравственных страданий. Например, это могут быть сообщения по телефону, в соцсетях, письмах или направленные другими способами.
В пояснительной записке говорится, что в российском законодательстве нет прямой уголовной ответственности за травлю человека, а также отсутствуют меры, которые могли бы сдерживать сталкеров.
Законопроект предлагает следующее наказание для преследователей. Если правонарушение совершено в первый раз, то гражданина могут оштрафовать на 2 тыс. руб. Если при этом использовался интернет, то взыскание составит 3 тыс. При вторичном нарушении предлагается наказывать штрафом в 5 тыс. рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.
Как пояснил «Известиям» автор законопроекта, глава комитета по труду Ярослав Нилов, преследователями могут быть, к примеру, отвергнутые поклонники и поклонницы, бывшие коллеги и партнеры, фанаты известной личности.
«Они могут быть знакомы со своей жертвой и даже хорошо знать ее привычки и распорядок дня. При этом современные технологии значительно расширяют возможности сталкеров», - уточнил он.
По словам Ярослава Нилова, камеры в гаджетах упрощают возможность наблюдать за человеком. Также на руку преследовдателям утечки персональных данных с адресами и номерами телефонов.
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