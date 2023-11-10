В Госдуме предлагают сократить рабочую неделю на 1 час

10.11.2023 | 08:05

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о сокращении рабочего дня на час перед выходным и государственным праздником.

Его инициатор - член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Он утверждает, что большинство работников находятся на своих местах более 8 часов в день. По мнению депутата, многие работодатели увеличивают объемы производства без увеличения штатов, вынуждая сотрудников трудиться в условиях постоянных неоплачиваемых переработок.

«Работа в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем. Так, люди не имеют возможности отвлечься и отдохнуть от текущих задач, постоянно вынуждены находиться на связи. Все это в долгосрочной перспективе вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость и в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат считает необходимым дополнить статью 95 Трудового кодекса РФ, положением о сокращении продолжительности рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному или нерабочему праздничному дню, на один час. Соответственно, общая продолжительность рабочей недели должна снизиться с 40 до 39 часов.

По мнению депутата, сокращение рабочей недели не снизит, а, наоборот, повысит эффективность и производительность труда, так как работники будут иметь больше времени на восстановление энергии.