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Общество

На вокзале станции Пенза-I увеличили количество влажных уборок

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В здании главного железнодорожного вокзала Пензы каждую неделю высаживается санитарный десант в белых защитных костюмах, который примерно за час обрабатывает все поверхности специальным дезинфицирующим раствором.

Время выбирают в зависимости от расписания поездов - распыляют, когда пассажиропоток минимален.

«Проводится сертифицированными препаратами, специально обученными людьми. Бригады имеют опыт работы. Кратность обработки - еженедельная. Используем французский Javelion и второй препарат, «Диабак», которые показали свою эффективность в борьбе с любой инфекцией», - рассказал главный врач Пензенского филиала Центра гигиены и эпидемиологии по ЖДТ Александр Лазутов.

Растворы безвредны для человека. Такие же применяются при обработке железнодорожных составов.

Для обеспечения безопасности пассажиров увеличили и количество влажных уборок. Их проводят не реже одного раза в час.

Чтобы попасть в здание вокзала, нужно как следует «замаскироваться», в противном случае к стоимости билета будет прибавлен еще и штраф. В последнее время более чем на 100 пассажиров, проигнорировавших средства индивидуальной защиты, были составлены протоколы.

Нарушителей выявляют сотрудники полиции в ходе регулярных рейдов. Носить защитные повязки на лице обязаны и работники вокзала.

«Дается одноразовая маска на два часа, после двух часов - еще. Также выдается антисептик. На каждом рабочем месте, будь то слесаря или билетного кассира, у нас имеются антисептики», - пояснил начальник вокзала станции Пенза-I Юрий Гришин.

Каждые четыре часа железнодорожникам измеряют температуру тела. Если она повышенная, то человека отпускают домой или помещают в изолятор, туда же вызывают бригаду скорой помощи. В специальную комнату, расположенную в медпункте вокзала, отправляют и пассажиров с явными признаками респираторных заболеваний.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

пояснил начальник вокзала станции Пенза-I
А когда уберут фейковые часы в РЖД не пояснили?

Имя: Гость
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