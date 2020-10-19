В Пачелме установили знак в память о погибших в годы войны летчиках

19.10.2020 | 12:27

В Пачелме поисковики установили информационный знак в память о погибших в годы Великой Отечественной войны летчиках.

В рабочем поселке в период войны произошло две авиакатастрофы, в которых погибли восемь бойцов Красной армии. Их похоронили на гражданском кладбище Пачелмы.

«Поисковикам удалось найти фотографии летчиков, выяснить обстоятельства катастроф, а также установить, что старший лейтенант Роман Муратов, раньше считавшийся захороненным в районе города Кузнецка, в действительности покоится на пачелмском кладбище», - сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

В 2021 году на месте захоронения откроют памятник.

«Ранее аналогичные памятные информационные знаки были открыты в п. Башмаково и в с. Соседка Башмаковского района. Все знаки были на въездах в муниципальные образования», - уточнили в пресс-службе.