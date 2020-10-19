Сетевое издание|18+|Понедельник|19 окт 2020|14:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пачелме установили знак в память о погибших в годы войны летчиках

Печать

В Пачелме поисковики установили информационный знак в память о погибших в годы Великой Отечественной войны летчиках.

В рабочем поселке в период войны произошло две авиакатастрофы, в которых погибли восемь бойцов Красной армии. Их похоронили на гражданском кладбище Пачелмы.

«Поисковикам удалось найти фотографии летчиков, выяснить обстоятельства катастроф, а также установить, что старший лейтенант Роман Муратов, раньше считавшийся захороненным в районе города Кузнецка, в действительности покоится на пачелмском кладбище», - сообщила пресс-служба правительства Пензенской области.

В 2021 году на месте захоронения откроют памятник.

«Ранее аналогичные памятные информационные знаки были открыты в п. Башмаково и в с. Соседка Башмаковского района. Все знаки были на въездах в муниципальные образования», - уточнили в пресс-службе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Так невмочь к бюджету присосаться, что имена героев на кое-каком платикике кое-как разместили. И кто тут глумится над памятью павших героической смертью за родину?

Гость||

Информационный стенд? Это что за ерунда? Это как дорожный знак?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте