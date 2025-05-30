В Пачелме женщина погибла от случайного выстрела сына

30.05.2025 | 17:14

В Пачелме будут судить 28-летнего мужчину, который случайно выстрелил в свою мать. Она скончалась.

Сельчанин обвиняется сразу по 3 статьям Уголовного кодекса РФ: причинение смерти по неосторожности, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное хранение взрывчатых веществ.

Трагедия случилась в марте. Мужчина распивал спиртные напитки в компании 58-летней матери и ее сожителя, а когда алкоголь закончился, решил выйти на улицу и пострелять из обреза охотничьего ружья, который вместе с порохом прятал в шкафу.

«Мать пыталась отговорить сына, стала вырывать ружье, схватившись руками за стволы. В результате неосторожного обращения с оружием сын случайно нажал на спусковой крючок и произвел выстрел в лицо женщине, от которого она скончалась», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В ходе предварительного следствия сельчанин полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Пачелмский районный суд.