В Пензенской области ищут родных красноармейца Ивана Ульянова

15.04.2025 | 21:35

Поисковики из Татарстана ищут родственников красноармейца Ивана Тимофеевича Ульянова, уроженца села Лермонтово Белинского района Пензенской области.

Молодой человек был призван на войну Белинским РВК. 25 марта 1942 года он, предположительно, умер от ран в 133-м медико-санитарном батальоне в возрасте 23 лет.

Останки Ивана Ульянова в числе других были обнаружены во время поисковых работ в лесной болотистой местности Чудскоборской волости Тосненского района Ленинградской области.

Их перезахоронили 10 мая 2023 года на Воинском мемориале деревни Чудской Бор.

«У воинов из данного санитарного захоронения были взяты образцы палео-ДНК. В настоящее время мы ведем поиск их родственников для проведения сравнительной ДНК-экспертизы для полной идентификации перезахороненных воинов и увековечения их имен на воинском мемориале», - уточнили во всероссийском информационно-поисковом центре «Отечество» (г. Казань).

Координаты для связи: 420039, г. Казань-39, а/я 122; тел. (843) 555-02-55, е-mail: v-ipc@mail.ru.