В Пензе всем фронтовикам присвоили звания почетных граждан

25.04.2025 | 10:21

В пятницу, 25 апреля, на сессии Пензенской городской думы были присвоены звания почетных граждан города фронтовикам - участникам Великой Отечественной войны.

За мужество, героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по защите Родины, почетного звания удостоены Иван и Михаил Абрамовы, Юрий Акимов, Мария Аксенова, Владимир Бутуров, Иван Изосин, Татьяна Клушина, Николай Комраков, Нина Коноплева, Эльвира Королева, Анна Кулакова, Александра Лазарева, Хайрулла Манюров, Николай Медведев, Анастасия Никитина, Владимир Панин, Николай Пархоменко, Михаил Пахомов, Валентина Рытова, Алексей Селиванов, Александр Степахин, Николай Тащаев, Анатолий Шишкин и Екатерина Юркова.

За присвоение звания каждому из ветеранов депутаты проголосовали единогласно.

Ранее почетным гражданином Пензы стал участник Великой Отечественной войны Виктор Городнов.

По данным на 20 марта 2025 года, в Пензе проживали 26 фронтовиков. Один из них, Федор Степанов, скончался 18 апреля.