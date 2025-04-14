Названа дата зажжения Вечного огня в Кузнецке

14.04.2025 | 18:41

Стало известно, когда в Кузнецке загорится Вечный огонь. Торжественная церемония начнется в среду, 16 апреля, в 11:00. Информация прозвучала на совещании в местной администрации.

Вечный огонь, который сменит Огонь памяти, зажигавшийся только в особые даты, будет гореть на Холме воинской славы. Традиционно это центральное место проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.

Сотрудники специализированных предприятий еще на прошлой неделе приступили к установке современной горелки, защищенной от задувания и попадания влаги и работающей круглосуточно.

Последней смонтируют новую звезду. Прежнюю, кованую, подаренную в 2021 году местными кузнецами, отправят в музей Воинской славы.

Ранее глава Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что в городе еще остались фронтовики, им и следовало бы доверить право зажечь огонь. Сразу после этого учащиеся колледжей и школ заступят на Вахту Памяти.