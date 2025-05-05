Сетевое издание|18+|Понедельник|5 мая 2025|18:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензенской области ищут родственников 9 красноармейцев

Печать
Telegram

В Пензенской области разыскиваются родственники 9 красноармейцев, убитых в годы Великой Отечественной войны. Среди них:

- Серaфим Петрович Горбачев (1904 - 22.02.1942);

- Илья Клементьевич Гришин (? - 26.02.1942);

- Александр Силатович Данилин (родился в Пензе в 1906 году, был убит 13.03.1942);

- Григорий Васильевич Дырнаев (родился в Камешкирском районе в 1911 году, убит 23.02.1942);

- Александр Андреевич Кбыггинский (родился в Бековском районе, убит 26.02.1942);

- Петр Лазаревич Козин (родился в Салтыковском районе, который сейчас входит в состав Вадинского и Земетчинского, убит 3.02.1943);

- Александр Николаевич Майданов (родился в Телегинском районе, который сейчас входит в Колышлейский, убит между 10.02.1942 и 3.03.1942);

- Василий Тимофеевич Широков (родился в Земетчинском районе, убит 27.02.1942);

- Михаил Николаевич Шишкин (родился в 1915 году, был призван из поселка Сталина Веденского сельсовета, убит 2.04.1942).

Их останки в прошлом году были обнаружены в Износковском районе Калужской области. Как выяснилось, красноармейцы погибли во время Захаровской операции при попытке прорыва окружения. Там сражались 33-я армия генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта П. А. Белова и 4-й воздушно-десантный корпус генерал-майора Д. Ф. Казанкина.

Перезахоронение останков более 1 250 бойцов состоялось 5 мая на воинском мемориале «Ивановское поле» Калужской области.

Поисками руководила Российская академия естественных наук. За подробной информацией родственники могут обратиться к члену РАЕН Александру Туманову по телефону 8-903-960-78-95 или электронной почте atumanov2008@yandex.ru, уточнили в администрации Пензы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте