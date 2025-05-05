В Пензенской области ищут родственников 9 красноармейцев

05.05.2025 | 14:46

В Пензенской области разыскиваются родственники 9 красноармейцев, убитых в годы Великой Отечественной войны. Среди них:

- Серaфим Петрович Горбачев (1904 - 22.02.1942);

- Илья Клементьевич Гришин (? - 26.02.1942);

- Александр Силатович Данилин (родился в Пензе в 1906 году, был убит 13.03.1942);

- Григорий Васильевич Дырнаев (родился в Камешкирском районе в 1911 году, убит 23.02.1942);

- Александр Андреевич Кбыггинский (родился в Бековском районе, убит 26.02.1942);

- Петр Лазаревич Козин (родился в Салтыковском районе, который сейчас входит в состав Вадинского и Земетчинского, убит 3.02.1943);

- Александр Николаевич Майданов (родился в Телегинском районе, который сейчас входит в Колышлейский, убит между 10.02.1942 и 3.03.1942);

- Василий Тимофеевич Широков (родился в Земетчинском районе, убит 27.02.1942);

- Михаил Николаевич Шишкин (родился в 1915 году, был призван из поселка Сталина Веденского сельсовета, убит 2.04.1942).

Их останки в прошлом году были обнаружены в Износковском районе Калужской области. Как выяснилось, красноармейцы погибли во время Захаровской операции при попытке прорыва окружения. Там сражались 33-я армия генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова, 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта П. А. Белова и 4-й воздушно-десантный корпус генерал-майора Д. Ф. Казанкина.

Перезахоронение останков более 1 250 бойцов состоялось 5 мая на воинском мемориале «Ивановское поле» Калужской области.

Поисками руководила Российская академия естественных наук. За подробной информацией родственники могут обратиться к члену РАЕН Александру Туманову по телефону 8-903-960-78-95 или электронной почте atumanov2008@yandex.ru, уточнили в администрации Пензы.