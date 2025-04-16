16.04.2025 | 11:35

Из Пензы в Кузнецк передали частицу Вечного огня, расположенного у Монумента воинской и трудовой славы.

Он был зажжен от пламени, горящего на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и доставленного в Пензу в мае 1975 года в ветрозащитной лампаде.

«Следуя доброй традиции, сегодня направили частицу этого огня в Кузнецк. Так из поколения в поколение мы передаем память о горьких потерях, боевых заслугах и подвигах, которые совершил наш народ ради Великой Победы», - написал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях в среду, 16 апреля.

На этот день во втором по величине городе региона намечена торжественная церемония зажжения Вечного огня на Холме воинской славы. Он сменит Огонь памяти, который горел только в особые даты.

Сотрудники специализированных предприятий еще на прошлой неделе приступили к установке современной горелки, защищенной от задувания и попадания влаги и работающей круглосуточно. Последней смонтировали новую звезду. Прежнюю, кованую, подаренную в 2021 году местными кузнецами, отправили в музей Воинской славы.

Ранее глава Кузнецка Сергей Златогорский отметил, что в городе еще остались фронтовики, им и следовало бы доверить право зажечь огонь. Сразу после этого учащиеся колледжей и школ заступят на Вахту Памяти.