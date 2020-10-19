На вокзале в Кузнецке предусмотрели изолятор для пассажиров с COVID-19

19.10.2020 | 16:32

На железнодорожном вокзале в Кузнецке принимают все меры к тому, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Как рассказал начальник вокзала Игорь Мокржицкий, в здании раз в час дезинфицируют контактные поверхности. Пассажиров и посетителей обеспечивают антисептиками, одноразовыми масками. По громкоговорителю регулярно напоминают правила профилактики вирусных инфекций.

Кроме того, на пол в залах ожидания нанесена разметка для сохранения дистанции в 1,5 метра, места для сидения разделили оградительной лентой. Сотрудники, которые контактируют с посетителями, работают в масках и перчатках.

«Чтобы пассажиры не беспокоились, хочу сказать, что на вокзале отработан порядок действий при обнаружении пассажира с подозрением на коронавирусную инфекцию. Для таких лиц выделено специальное помещение, в котором оборудован изолятор», - цитирует Игоря Мокржицкого пресс-служба администрации города.

За соблюдением масочно-перчаточного режима следят сотрудники вокзала и полицейские. С теми, кто пренебрегает требованиями, беседуют.

«Несмотря на проводимую работу, многие пассажиры игнорируют меры безопасности. Даже зайдя в вокзал в маске, затем снимают ее, отдельные категории граждан и вовсе ведут себя агрессивно, получив замечание», - отметил Мокржицкий.