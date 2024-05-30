Судебным приставам разрешат стрелять в людей и животных

30.05.2024 | 08:14

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий всех судебных приставов правом применять физическую силу, спецсредства и оружие. Сейчас использовать огнестрельное оружие могут только сотрудники ФССП, охраняющие порядок в судах.

«Судебные приставы смогут применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы для пресечения преступлений и административных правонарушений, задержания людей в соответствии с судебным актом и для преодоления противодействия законным требованиям пристава, если несиловые способы не дали результата», - поясняет «Парламентская газета».

Огнестрельное оружие приставам будет разрешено применять при задержании злоумышленника, застигнутого в момент совершения тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если иным способом задержать его невозможно. Также могут разрешить стрелять в животных, угрожающих жизни и здоровью людей.

Запрещено будет стрелять в беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних, а также применять к ним спецсредства: резиновые палки, наручники, аэрозоли и электрошокеры. Однако это не касается случаев, когда данные лица совершают вооруженное сопротивление или нападение, угрожающее жизни и здоровью граждан или сотрудника ФССП.

Также применять огнестрельное оружие приставам нельзя будет при значительном скоплении людей.