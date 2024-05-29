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Общество

«Как тараканов травят»: Жители Сурска задыхаются от зловония

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«Воняет тухлятиной», «Вонь каждый день», - такие жалобы жителей Сурска Городищенского района размещены в Сети. По словам горожан, зловоние идет от очистных сооружений.

«Многие сурчане сообщают, что ситуация с качеством воздуха в городе критическая, однако никаких мер не принимается», - высказался пользователь.

Жалобу на неприятный запах в городе местный житель оставил и на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня опять вонь, не продохнуть, нас тут как тараканов травят!» - возмутился он.

На обращение ответил представитель администрации Городищенского района. Он написал, что проблему пытаются разрешить.

«Неоднократно инициировались совещания по вопросу работы очистных сооружений с приглашением представителей Правительства Пензенской области и надзорных органов. В результате принято решение о строительстве городских очистных сооружений», - пояснил представитель.

Он добавил, что уже заключен контракт на подготовку проектно-сметной документации на строительство объекта. Сроки его появления не обозначены.

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