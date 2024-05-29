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Общество

Жителям Пензенской области стало проще улететь в Турцию

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Жители Пензенской области смогут улететь в Анталью из международного терминала аэропорта Саранска в соседней Мордовии.

Как сообщает «Российская газета», первый рейс отбыл во вторник, 28 мая, когда терминал открылся после реконструкции.

По 23 октября полеты в Анталью запланированы раз в 10 дней.

«В международном терминале аэропорта Саранска - 7 кабин паспортного контроля (2 из них - для маломобильных граждан) и 4 стойки регистрации. Заявленная пропускная способность - 140 пассажиров в час», - отмечает издание.

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в Турции для пензенцев может увеличиться на фоне участившейся блокировки расчетов между двумя странами.

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