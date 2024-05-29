Пензенцы смогут улететь в Москву дополнительным авиарейсом

29.05.2024 | 19:44

Из Пензы в Шереметьево можно будет добраться дополнительным авиарейсом. Информация о его запуске появилась на официальной странице Пензенского аэропорта во «ВКонтакте» в среду, 29 мая.

Борт станет курсировать ежедневно на протяжении 4 месяцев - с 21 июня по 26 октября. Рейсы выполнит авиакомпания «Россия».

«Прилет в Пензу - в 21:05, вылет из Пензы - в 22:05», - уточнили в аэропорту.

Добавочные рейсы в Москву запускали и в мае - 1-го и 12-го числа по вечерам. Кроме того, с «Аэрофлотом» обсуждали работу утренних рейсов по данному направлению.

В праздники действовали также дополнительные рейсы в Петербург - 28 апреля, 2, 9 и 12 мая.