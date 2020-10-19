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Общество

Арнольд и Захара: названы необычные имена пензенских младенцев

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В понедельник, 19 октября, Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало данные о том, какие имена родители давали своим детям в 2020 году.

За 9 месяцев, с января по сентябрь, в регионе зарегистрировали рождение 7 350 младенцев, причем мальчиков больше, чем девочек. В первый осенний месяц оформили документы на 901 ребенка.

«Мода на имена постоянно меняется. Время от времени малышей то называют позабытыми старыми, то дают им имена на зарубежный лад», - отметили в управлении.

В пятерке популярных мужских имен по традиции Артем, а также Матвей, Максим и Иван. У девочек - Виктория, далее идут Полина, София и Ева.

Из редких и необычных следует отметить такие имена: для мальчиков - Арнольд, Гарри, Доброслав, Еремей, Меркурий, Оскар; для девочек - Захара, Инна, Людмила, Рада, Тамара.

По данным за 8 месяцев, сообщалось, что в регионе появились Борислав, Меркурий, Моисей, Остап, Спартак, а также Александрина, Божена, Глафира, Русалина, Юстина.

До этого регистрировали детей с именами Адам, Лучезар, Наум и Федор. Для представительниц слабого пола выбирали такие имена, как Адель, Лукерия, Нина, Эсмеральда.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Сколько же больных на голову.

Гость||

Меркурий... а ребенку с этим жить

Гость||

Я сынка назвал Фалло.

Имя: Гость
Комментарий:

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