Арнольд и Захара: названы необычные имена пензенских младенцев

В понедельник, 19 октября, Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало данные о том, какие имена родители давали своим детям в 2020 году.
За 9 месяцев, с января по сентябрь, в регионе зарегистрировали рождение 7 350 младенцев, причем мальчиков больше, чем девочек. В первый осенний месяц оформили документы на 901 ребенка.
«Мода на имена постоянно меняется. Время от времени малышей то называют позабытыми старыми, то дают им имена на зарубежный лад», - отметили в управлении.
В пятерке популярных мужских имен по традиции Артем, а также Матвей, Максим и Иван. У девочек - Виктория, далее идут Полина, София и Ева.
Из редких и необычных следует отметить такие имена: для мальчиков - Арнольд, Гарри, Доброслав, Еремей, Меркурий, Оскар; для девочек - Захара, Инна, Людмила, Рада, Тамара.
По данным за 8 месяцев, сообщалось, что в регионе появились Борислав, Меркурий, Моисей, Остап, Спартак, а также Александрина, Божена, Глафира, Русалина, Юстина.
До этого регистрировали детей с именами Адам, Лучезар, Наум и Федор. Для представительниц слабого пола выбирали такие имена, как Адель, Лукерия, Нина, Эсмеральда.
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