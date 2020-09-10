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Общество

Меркурий и Юстина: названы редкие имена маленьких пензенцев

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В Пензенской области с января по август органы ЗАГС выдали 6 449 свидетельств о рождении. За этот период на свет появилось больше мальчиков, чем девочек.

Самым популярным именем, которым родители чаще всего называли сыновей, стало Артем. За ним идут Матвей, Иван, Александр, Максим и Михаил.

«Среди женских имен первое место поделили Виктория и Софья. Популярны у девочек, рожденных в 2020 году в области, также Полина, Ева, Анастасия и Милана», - рассказали в региональном управлении ЗАГС.

Выбирали родители и редкие имена. В регионе появились Борислав, Меркурий, Моисей, Остап, Спартак, а также Александрина, Божена, Глафира, Русалина, Юстина.

Ранее сообщалось, что с января по июнь в области зарегистрировали рождение 4 759 малышей. Некоторые имена, данные им, непривычны. У мальчиков это Адам, Лучезар, Наум и Федор. Представительниц слабого пола называли такими именами, как Адель, Лукерия, Нина, Эсмеральда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Буртасы, вам непривычно имя Федор?

Гость||

Кентавра еще не было?

Гость||

Сокращенно - Кеня или просто Кен. А невесту Барби:-))))))

Гость||

В головах буртасок майонез вместо мозгов.

Гость||

Гость писал(a):

Кентавра еще не было?
Нет, но скоро будет! С дыркой!

Гость||

Я назвал сына Фалло.

Имя: Гость
Комментарий:

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