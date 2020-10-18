Глава Пензы поздравил дорожников с профессиональным праздником

18.10.2020 | 10:05

В воскресенье, 18 октября, глава Пензы Владимир Мутовкин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

«Своим трудом вы вносите большой вклад в благоустройство областного центра: прокладываете, содержите в порядке дороги и мосты, путепроводы, туннели, транспортные развязки, объекты улично-дорожной сети, создавая тем самым условия для развития промышленности и комфортной жизнедеятельности своих сограждан.

От качества вашей работы зависит жизнь и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов, и благодаря вам с каждым годом Пенза преображается, прирастая все большим количеством качественных дорог, соответствующим установленным нормам и требованиям.

Позвольте выразить вам признательность за профессионализм, ответственность и верность выбранному делу.

Сердечно желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия, процветания, стабильности, успехов в вашей нелегкой работе, пусть ваш жизненный путь будет ровным и гладким! Пусть пензенцы говорят вам только слова благодарности за ваш добросовестный труд! Пусть ваша работа кипит, преображая Сурский край!» - говорится в обращении.