Число заразившихся коронавирусом жителей области превысило 13 000

18.10.2020 | 10:47

В воскресенье, 18 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще 164 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших достигло 13 063.

Накануне в регионе диагноз подтвердился у 165 человек, в том числе 20 детей. Заразились ребята в возрасте 16 (двое), 15 (четверо), 14 (двое), 13, 12, 11, 10, 9 (двое), 7, 6, 4 лет, а также малыши 1 года, 10 и 2 месяцев. Общее число инфицированных несовершеннолетних - 713.

Большинство случаев коронавируса (93) было зарегистрировано в Пензе.

В тот же день оперштаб сообщил о смерти от опасной инфекции трех женщин: 1955, 1950 и 1952 года рождения.

Число выздоровевших - 10 030.