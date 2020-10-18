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Общество

Число заразившихся коронавирусом жителей области превысило 13 000

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В воскресенье, 18 октября, в Пензенской области зарегистрировали еще 164 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших достигло 13 063.

Накануне в регионе диагноз подтвердился у 165 человек, в том числе 20 детей. Заразились ребята в возрасте 16 (двое), 15 (четверо), 14 (двое), 13, 12, 11, 10, 9 (двое), 7, 6, 4 лет, а также малыши 1 года, 10 и 2 месяцев. Общее число инфицированных несовершеннолетних - 713.

Большинство случаев коронавируса (93) было зарегистрировано в Пензе.

В тот же день оперштаб сообщил о смерти от опасной инфекции трех женщин: 1955, 1950 и 1952 года рождения.

Число выздоровевших - 10 030.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Не хер по курортам ездить было...

Гость||

Давайте еще устроим какой-нибудь праздник.

Гость||

Где тот блаженный который крематорий просит? Он всегда первый пишет.. спит чтоль? Кабы не захворал

Гость||

Гость писал(a):

Где тот блаженный который крематорий просит? Он всегда первый пишет.. спит чтоль? Кабы не захворал
Он наверное нашел сварочный аппарат и выдвинулся в заречный.

Гость||

вирус какой то не шибко распространяющий всего с марта 13000 захворавших и то наверное которые масок не носили

Гость||

Причем тут курорты. Дни города не надо было проводить. И где наш ГУБЕРНАТОР? НА КУРОРТЕ. ОТДЫХАЕТ, УСТАЛ БЕДНЕНЬКИЙ.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Где тот блаженный который крематорий просит? Он всегда первый пишет.. спит чтоль? Кабы не захворал
Он наверное нашел сварочный аппарат и выдвинулся в заречный.
Только б маске был))

Гость||

Начали плато рисовать?

Гость||

КОГДА уже будет крестный ход против ковида?

И КОГДА привезут мощей свежих от этой заразы?

Зря чтоли из бюджета вместо больниц храмик за 12 миллиардов построили?!

Гость||

Ждут когда ты маску наденешь))

Гость||

Гость писал(a):

Ждут когда ты маску наденешь))
я под защитой Иеговы, мне маска не нужна!

Гость||

Царь сказал на плато выходим - сразу рост стабилизорвался. Какие же все таки бюджетники - ради сухпайка с одобрением начальства и под хвост дадут, и маму продадут, и цифры нужные нарисуют

Гость||

Гость писал(a):

Не хер по курортам ездить было...
Половинa случaев из больниц, особенно из 6 и онкологии, вы больше лaпши слушaйте из центрa.

Гость||

Причём тут отпуска и курорты? Ездил летом на отдых, так такого скопления народа на один квадратный метр как в пензенской маршрутке нигде не видел. Так где вероятность заразиться выше на море или в пензенской маршрутке?

Гость||

Да, храм, конечно, мощно, вместо больниц. А больниц , сколько построили?Есть статистика только сколько закрыли. Продолжайте дальше апплодировать и верить в величие.

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Имя: Гость
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