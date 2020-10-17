В регионе за сутки коронавирус выявили у 20 детей

17.10.2020 | 13:14

В субботу, 17 октября, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

За сутки прибавилось 165 пациентов, 20 из них - дети. Заразились ребята в возрасте 16 (двое), 15 (четверо), 14 (двое), 13, 12, 11, 10, 9 (двое), 7, 6, 4 лет, а также малыши 1 года, 10 и 2 месяцев.

Большинство случаев коронавируса (93) зарегистрировано в Пензе, 19 - в Шемышейском районе, 14 - в Мокшанском, 10 - в Пензенском, 8 - в Нижнеломовском, 5 - в Сердобском, 4 - в Колышлейском, 2 - в Спасском, по 1 - в Малосердобинском, Каменском, Бессоновском и Вадинском. В Заречном прибавилось 5 пациентов.

Общее число инфицированных в области составило 12 899. Коронавирус смогли побороть 9 996 человек, 145 (67 мужчин и 78 женщин) скончались.