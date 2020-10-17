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Общество

В регионе за сутки коронавирус выявили у 20 детей

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В субботу, 17 октября, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области.

За сутки прибавилось 165 пациентов, 20 из них - дети. Заразились ребята в возрасте 16 (двое), 15 (четверо), 14 (двое), 13, 12, 11, 10, 9 (двое), 7, 6, 4 лет, а также малыши 1 года, 10 и 2 месяцев.

Большинство случаев коронавируса (93) зарегистрировано в Пензе, 19 - в Шемышейском районе, 14 - в Мокшанском, 10 - в Пензенском, 8 - в Нижнеломовском, 5 - в Сердобском, 4 - в Колышлейском, 2 - в Спасском, по 1 - в Малосердобинском, Каменском, Бессоновском и Вадинском. В Заречном прибавилось 5 пациентов.

Общее число инфицированных в области составило 12 899. Коронавирус смогли побороть 9 996 человек, 145 (67 мужчин и 78 женщин) скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

В Заречном так и соблюдают регламент в 5 человек. Сегодня +35.

Гость||

а почему в пензе не указывают в каком районе и сколько хворых?

Гость||

Покажите реальную статистику в Кузнецке. На оперативном совещании у главы города - 237 больных коронавирусом, по данным оперативного штаба - 138. Где правда?

Гость||

Да если б они всех проверяли... Цифры были бы больше...

Гость||

Возьмите тесты у детей, у которых уже родители лечат пневмонию, после того как у ребёнка был «просто насморк»! Вы же не взяли ни у кого мазки! Какие 20 среди детей! Или просто перестаньте публиковать эти бесполезные цифры.

Гость||

Понятно,что не проверяют. А дети - отдельная тема.

Гость||

В Заречном сразу сказали что у моих детей мазок на ковид брать не будут, чтобы не портить статистику.У нас с женой взяли в понедельник, а вчера приходил врач и прямо сказал, что была команда брать мазок только 65+,а ваши тесты будут отрицательными на 10 день автоматически, потому что они лежат в холодильнике и никто проверять ничего не будет(указ непосредственно начальника МСЧ№59 тов. Капустина). Так что ребята лечите себя сами!

Гость||

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Первого канала» сделала сенсационное признание.

По мнению руководителя ведомства, во всем мире до сих пор не существует лекарственного препарата, который мог бы вылечить пациента от нового коронавируса.

По словам Поповой, «главное, чего у нас нет» в борьбе с коронавирусом — ни одного лекарства, которое было бы абсолютно действенным против этого вируса.

Гость||

дайте школьникам каникулы

Гость||

Мазками хотят заразить 65+?

Гость||

Почему ни один из чиновников не посетил поликлинники? Это преступление, что происходит сейчас в пензе! Вруны!

Гость||

Гость писал(a):

По словам Поповой
а по словам пенза информ навостившим в аптеках города появился препарат от ковида.

Гость||

Ну а в Кузнецке ждут Оренбургский хор.Концерт состоится 4 ноября.Никто его не отменял.

Гость||

Распускайте детей на каникулы!

Гость||

Детские площадки не дезинфицируют.

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Имя: Гость
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