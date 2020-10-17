Сетевое издание|18+|Суббота|17 окт 2020|20:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцы в 17-й раз приняли участие в Тотальном диктанте

Печать

Пензенцы поддержали просветительскую акцию «Тотальный диктант». В библиотеке имени М. Ю. Лермонтова собрались желающие писать под диктовку. Горожан усадили в трех помещениях на расстоянии полутора метров друг от друга и попросили надеть маски.

«Нет задачи написать суперсложный текст, как-то усложнить участникам жизнь, чтобы они все получили двойки. Вспомнить школьные годы, русский язык и проверить, насколько школьные знания в головах остались», - рассказала ведущая Екатерина Аксенова.

Тотальный диктант провели в 17-й раз. В этом году текст принадлежит перу современного российского писателя Андрея Геласимова. Его рассказ посвящен Константину Циолковскому.

«Абсолютно уверен, что у всех получится хорошо, потому что текст я написал не очень сложный. Надеюсь, что он будет интересен, потому что тема космоса абсолютно неисчерпаема. Я желаю всем удачи», - отметил автор.

На написание диктанта и его проверку отвели около 40 минут. Текст до последнего держится в секрете.

«Для меня самое сложное - пунктуация. Орфография хорошо знакома, а в пунктуации много «подводных камней» в русском языке», - поделилась сомнениями участница диктанта.

Знания пензенцев оценят члены специальной комиссии. Результаты будут известны в ноябре.

Проверить свою грамотность пензенцы могли и в онлайн-формате, зайдя на официальный сайт Тотального диктанта.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Сколько стоит это мероприятие? Скольким медикам могли доплатить,что не увольнялись?

Гость||

Идиоты

Гость||

я валяюсь с этих ватников))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте