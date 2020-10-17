Пензенцы в 17-й раз приняли участие в Тотальном диктанте

17.10.2020 | 20:30

Пензенцы поддержали просветительскую акцию «Тотальный диктант». В библиотеке имени М. Ю. Лермонтова собрались желающие писать под диктовку. Горожан усадили в трех помещениях на расстоянии полутора метров друг от друга и попросили надеть маски.

«Нет задачи написать суперсложный текст, как-то усложнить участникам жизнь, чтобы они все получили двойки. Вспомнить школьные годы, русский язык и проверить, насколько школьные знания в головах остались», - рассказала ведущая Екатерина Аксенова.

Тотальный диктант провели в 17-й раз. В этом году текст принадлежит перу современного российского писателя Андрея Геласимова. Его рассказ посвящен Константину Циолковскому.

«Абсолютно уверен, что у всех получится хорошо, потому что текст я написал не очень сложный. Надеюсь, что он будет интересен, потому что тема космоса абсолютно неисчерпаема. Я желаю всем удачи», - отметил автор.

На написание диктанта и его проверку отвели около 40 минут. Текст до последнего держится в секрете.

«Для меня самое сложное - пунктуация. Орфография хорошо знакома, а в пунктуации много «подводных камней» в русском языке», - поделилась сомнениями участница диктанта.

Знания пензенцев оценят члены специальной комиссии. Результаты будут известны в ноябре.

Проверить свою грамотность пензенцы могли и в онлайн-формате, зайдя на официальный сайт Тотального диктанта.