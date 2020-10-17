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Общество

Пензенцам предложили пробежать оффлайн-марафон до Токио

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Пензенцев приглашают «догнать» Олимипиаду, которую перенесли на 2021 год, и пробежать оффлайн-марафон Пенза - Токио - Пенза. Мероприятие проводится в рамках соревнований «Сурский забег».

Отправиться в марафон можно будет в понедельник, 19 октября, в день старта «Сурского забега», для этого нужно записывать в приложении свои тренировки. Суммарно участникам предстоит преодолеть дистанцию от Пензы до Токио и обратно, составляющую 20 232 километра.

Еженедельно результаты участников будут суммироваться и наноситься на карту в виде маршрута. Марафонцы смогут следить за преодоленной дистанцией на сайте регионального министерства физкультуры и спорта, а также в соцсетях «ВКонтакте» (https://vk.com/minsport_pnz), Instagram (@minsport_pnz; @surskiigeroi_pnz) и «Одноклассники» (https://ok.ru/minsportpe).

Желающие принять участие в акции до 29 ноября должны зарегистрироваться в спортивном приложении Strava. С подробной инструкцией, как это сделать, и последовательностью действий можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта области, перейдя по ссылке.

«Каждую неделю 15 участников марафона будут награждены памятными призами турнира «Сурский забег», - добавили в пресс-службе министерства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в день старта «Сурского забега», для этого нужно записывать в приложении свои тренировки

Это что то типа бег на месте. Может виртуально пробегут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«догнать» Олимипиаду
? Журналисты, будьте грамотнее !

Имя: Гость
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