Жителям старых двухэтажек объяснили, как получить компенсацию за отопление

16.10.2020 | 18:34

Будут ли жильцам старых двухэтажек компенсировать часть расходов на тепловую энергию в этом сезоне, зависит от решения депутатов городской думы. На октябрьской сессии этот вопрос должны рассмотреть, как пояснил заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

«Будем надеяться, что она будет принята и люди смогут получить свои 20% - либо за каждый месяц, либо, как часто делают, за весь отопительный период», - отметил он.

Впервые такую меру социальной поддержки в Пензе ввели в 2017-м. Жильцам старых домов, где теплопотери большие, стали возвращать часть потраченных денег. На покрытие расходов гражданам в муниципальном бюджете на сезон-2019/2020 заложили 6 миллионов рублей.

«Я получила почти 4 000 рублей за зимний период отопления», - рассказала жительница дома № 2 на ул. Юбилейной Тамара Видюлина.

Из 2 500 потенциальных получателей компенсации воспользовались ею чуть более 700 человек. Возможно, кто-то не знает о такой мере соцподдержки, а иные считают, что автоматически должны делать перерасчет.

«Почему сразу не делают? Если положена эта компенсация, то должны сразу выплачивать, минусовать от ежемесячного. А почему делают так, что как отопительный сезон заканчивается, так это собирать и то, и подавать», - возмутилась жительница дома № 3 на ул. Юбилейной Татьяна Белякова.

«Данная услуга является заявительной и носит заявительный характер. Если вдруг вы не получили деньги и хотели бы получить свои 20%, то вам необходимо обратиться с заявлением по месту регистрации, жительства в соцуправление либо в МФЦ», - пояснил Олег Денисов.

Так что если есть желание вернуть деньги, нужно походить по кабинетам.