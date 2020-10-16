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Общество

Жителям старых двухэтажек объяснили, как получить компенсацию за отопление

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Будут ли жильцам старых двухэтажек компенсировать часть расходов на тепловую энергию в этом сезоне, зависит от решения депутатов городской думы. На октябрьской сессии этот вопрос должны рассмотреть, как пояснил заместитель главы администрации Пензы Олег Денисов.

«Будем надеяться, что она будет принята и люди смогут получить свои 20% - либо за каждый месяц, либо, как часто делают, за весь отопительный период», - отметил он.

Впервые такую меру социальной поддержки в Пензе ввели в 2017-м. Жильцам старых домов, где теплопотери большие, стали возвращать часть потраченных денег. На покрытие расходов гражданам в муниципальном бюджете на сезон-2019/2020 заложили 6 миллионов рублей.

«Я получила почти 4 000 рублей за зимний период отопления», - рассказала жительница дома № 2 на ул. Юбилейной Тамара Видюлина.

Из 2 500 потенциальных получателей компенсации воспользовались ею чуть более 700 человек. Возможно, кто-то не знает о такой мере соцподдержки, а иные считают, что автоматически должны делать перерасчет.

«Почему сразу не делают? Если положена эта компенсация, то должны сразу выплачивать, минусовать от ежемесячного. А почему делают так, что как отопительный сезон заканчивается, так это собирать и то, и подавать», - возмутилась жительница дома № 3 на ул. Юбилейной Татьяна Белякова.

«Данная услуга является заявительной и носит заявительный характер. Если вдруг вы не получили деньги и хотели бы получить свои 20%, то вам необходимо обратиться с заявлением по месту регистрации, жительства в соцуправление либо в МФЦ», - пояснил Олег Денисов.

Так что если есть желание вернуть деньги, нужно походить по кабинетам.

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Гость||

В МФЦ сразу при сдаче документов сказали ,что не получите. Пакет был полный ,все какие только нужны бумаги. Но точно пришла отписка из ж/д администрации , даже нлтмазка содержала голимый обман, мол нет справки об оплате жку . Дом давно отказался от этих воров .

А сделали специально для блатных домов из Сосновки и ахринительно дорогой гпз копельной

Гость||

Достали эти лживые болтливые воры

Гость||

Кто должен ходить? Пенсионеры и инвалиды, которым за 75-80 лет? Это специально сделано, чтобы НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ! Мой отец федеральный льготник, 78 лет. С каждым месяцем ему компенсацию урезают и урезают. Если раньше сумма компенсации за ЖКУ была около 1,5 тысяч, то теперь 500-600 рублей в зимний период. А в компенсации за капремонт 50% вообще отказали.

Имя: Гость
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